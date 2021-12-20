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專家估：週末冷空氣挑戰入冬最強！　局部地區探「個位數」低溫

天氣預報,陰天,寒流,低溫,氣溫下降（圖／資料照）

▲冷空氣週末再臨！氣象專家多預測該波有機會成為入冬以來最強冷空氣。（圖／資料照）

記者許維寧／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（12/20）表示，今天開始到週三（12/22）天氣狀況類似，東北風偏弱、氣溫較週末略回升，北部可來到17至22度間，中部18至23度、南部19至25度、東半部則為16至23度。但需留意，雷伊颱風持續朝廣東南方海域靠近，預計今天午後開始將有更多水氣接近台灣，全台都有降雨機會。

彭啟明分析，雷伊颱風水氣預計影響到週三，期間各地容易發生陣雨，又颱風屬於較暖濕的水氣，配合東北風產生交互作用，北部、東半部降雨較多持續時間較長，迎風面降雨可能延續到週四或週五（12/23、12/24），中南部預計到週四就會緩和轉多雲到晴的天氣。

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彭啟明也分析，南方雲系降雨過後，預計週末（12/25）將有一波強冷高壓南下，週六到下週日（12/26）逐漸降溫，最低溫點可能落在下周一、二（12/27、12/28）。該波冷空氣強度可能為入冬以來最強，空曠地區有機會下探10度以下，預計台北市標準測站低溫也有機會到10至12度間，各地也會顯著的降溫，會冷得相當有感。

另外，明天就是傳統24節氣中的冬至。彭啟明談到，在沒有氣象預報的時代，民間多認為冬至這天若下雨，過年就是好天氣，如果是晴天則反之，但經統計該說法準確度並不高，且台灣南北的天氣本來就有顯著的差異，大家在茶餘飯後聊聊就可。

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