聖誕節急凍探10℃↓　首波寒流恐報到！最低溫時間曝

▲今起全台有雨，從雷達回波圖可見水氣逐漸增多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

周六聖誕節好冷！天氣風險公司總經理彭啟明表示，周末預期有波強冷高壓南下，很有機會是今年入冬最強的一波冷空氣，空曠地區有機會跌到10度以下。氣象專家李富城也說，屆時最低溫可能會降到10度以下，那就是寒流來襲。

彭啟明在臉書指出，今天（20日）到周三的天氣都很類似，維持偏弱東北風的情境，溫度較周末略回溫一些，北部約17-22度，西半部雲量較多，中部也18-23度，南部19-25度，東半部16-23度。

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彭啟明說，要留意的是由於雷伊颱風今天逐步接近海南，隨後往廣東南方海域接近，過去雷伊颱風接近菲律賓南部到南海，曾兩度增強為強烈颱風，目前已經降為中度颱風，從南海北邊的海溫較低，動力條件也不佳，將持續減弱，可能在南海北部接近廣東到台灣海峽南方海域，就會很快從颱風轉為熱帶性低氣壓後逐步消散。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



彭啟明分析，雷伊颱風的水氣過去兩天已經逐漸接近台灣附近，一開始是以中層的水氣傳送為主，今天午後開始將會有更多水氣逐步接近，全台都有降雨機會，預期影響到周三，這應該是西半部、尤其中南部入冬以來有較多降雨的一波，各地很容易有陣雨發生。

彭啟明表示，颱風屬於較暖濕的水氣，配合上東北風，會有些交互作用，北部、東半部降雨會較多也持續時間較長，可能延續到周四、周五迎風面的降雨，而中南部到周四就會緩和轉多雲到晴的天氣。

彭啟明提醒，下一波關注的就是周末，預期有波強冷高壓南下，周六到周日是逐漸降溫的過程，最低溫點可能落在下周一、下周二，這波冷空氣的強度很有機會是今年入冬影響台灣以來最強的一波冷空氣，空曠地區有機會跌到10度以下，台北市標準測站也有機會到10-12度間，各地也會顯著降溫，會冷得相當有感。

李富城也說，周六、周日到下周一，一天會比一天冷，溫度降得非常快，最低溫可能會降到10度以下，那就是寒流來襲。

▼強冷空氣聖誕節報到。（圖／資料照／記者張一中攝）

