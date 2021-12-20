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今年最強颱！雷伊狂掃菲律賓「釀208人喪命」　居民慘遭活埋壓死

▲▼ 超級颱風雷伊重創菲律賓。（圖／路透）

▲ 雷伊帶來的狂風暴雨摧毀房屋。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

超級颱風雷伊（Rai）16日登陸菲律賓，重創中南部地區，死亡人數持續攀升，截至20日已導致208人喪命，239人受傷，還有52人失蹤，多達百萬人受到災情影響，使雷伊成為菲國近年來最為致命的颱風之一。

雷伊16日以每小時195公里的速度席捲菲律賓，摧毀房屋及基礎建設，並引發洪災，影響數百萬人，30多萬人被迫逃離家園及海濱度假勝地。《法新社》報導，菲律賓警方指出，20日死亡人數已飆升至208人，使雷伊成為該國近年最致命的風暴之一，至少239人受傷，還有52人失蹤。

受災最嚴重的島嶼之一是以海灘、巧克力山（Chocolate Hills）及眼鏡猴聞名的薄荷島（Bohol），薄荷省省長黃嚴輝（Arthur Yap）19日在臉書上證實，省內至少有74人死亡，通訊中斷使他們無法向地方官員了解災情，「薄荷島明顯遭受巨大破壞，而且是全面的」，並警告將出現食品及飲用水短缺狀況。

▲▼ 超級颱風雷伊重創菲律賓。（圖／路透）

▲ 颱風過後，菲律賓城鎮滿目瘡痍。（圖／路透）

雷伊帶來的風暴掀翻屋頂，拔起樹木，吹倒電線桿，將木屋夷為平地，淹沒村莊。報導指出，許多罹難者因樹倒、牆塌被壓死，或是遭山洪淹沒、土石流掩埋。

《美聯社》指出，最先受到雷伊侵襲的東南部省份迪納加特省（Dinagat Islands）城鎮有10人死亡。省長巴格奧（Arlene Bag-ao）提到，雷伊帶來的破壞令人想起2013年11月的超級颱風海燕。海燕在菲律賓稱為尤蘭達（Yolanda），為該國有紀錄以來最致命的氣旋，造成逾7360人死亡或受傷。

►超級颱風雷伊重創！菲律賓「增至75死」　薄荷島進入災難狀態
►雷伊狂襲菲律賓！世界百大景點施亞高島幾乎全毀　急需救援
►雷伊橫掃菲律賓！已致33死、30萬人急撤　施亞高島機場航廈傳全毀

►濕氣去去走！超需要這台

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