選民收到「顏寬恒洗衣精」　林靜儀團隊按鈴告發顏家賄選

記者游瓊華、林冠吟／台中報導

林靜儀競選陣營20日前往台中地檢署按鈴申告，告發顏寬恒陣營疑似涉及賄選，以上面印有顏寬恒競選標語、市價46元的洗衣精做為競選小物發放給民眾，遠超過法定選舉小物僅能有30元的限制，而此物發放的地區更是顏清標弟弟顏清通做為里長所在的三鹿里，因此高度懷疑顏家賄選，前來地檢署主動按鈴告發。

▲林靜儀競選團隊20日前往台中地檢署，按鈴告發顏家涉有賄選嫌疑。（圖／記者游瓊華攝）



擔任林靜儀競選團隊總幹事，同時也是台灣基進黨主任的李雨蓁20日帶領團隊前往台中地檢署，按鈴告發顏家疑似有賄選情形。李雨蓁指出，近來團隊不斷接獲民眾陳情、檢舉，表示家中有收到里長發放上面印有顏寬恒競選團隊的洗衣精，上網查詢市價發現該瓶洗衣精，一瓶市值46元，遠超過法定選務小物不能超過30元的上限，因此懷疑顏家有賄選情形。

▲李雨蓁指出，民眾向他們陳情投訴表示，收到印有顏寬恒競選標語的地區還是「三鹿里」。（圖／記者游瓊華攝）



李雨蓁指出，有收到洗衣精民眾還向他們表示，其居住地為「三鹿里」，而三鹿里的里長正恰好是「顏清通」，是顏清標的弟弟，在陳柏惟罷免案期間，鄰里長也有挨家挨戶詢問要不要簽聯署書，因此希望可以來告發顏家這樣的行為。

李雨蓁表示，顏家送選民洗衣精，但真正該洗淨的人是顏家，顏家如此汙穢、骯髒不堪，卻不斷站出來指控媒體抹黑，李雨蓁同時也提出3點聲明，希望顏寬恒能夠出面說明：1.希望顏寬恒能夠誠實面對爭議，不要在選民面前裝無辜，表示媒體都欺負他們，在地方上卻都在進行敗壞選風的事情。2.不要再對鄉親進行威脅恐嚇，顏家不是威脅恐嚇就是用小利來利誘選民，但選民有智慧，會去查詢價格，會不會有賄選疑慮。3.從公投結果來看，台灣的民眾是希望台灣進步繁榮的，顏家在地方長期用黑道勢力把持，其汙穢、骯髒任選民深感恐懼，該洗滌的是顏家的身心靈。