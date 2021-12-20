李靚蕾嗆告王力宏　名律師卻曝：法律戰不見得對她有利

▲律師呂秋遠認為法律戰不一定對李靚蕾有利。（圖／CTWANT提供）

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李靚蕾寫下5千字長文控訴王力宏召妓與約砲，遭前公公反控以腹中的孫子威脅結婚，離婚還索求天價分手費，讓李靚蕾心碎發出7點聲明，並要求王力宏在19日下午3點前公開道歉，否則正式提告。隨著王力宏選擇神隱，法律戰似乎已成定局，但名律師呂秋選卻指出，萬一真的演變成訴訟，目前看似佔盡優勢的李靚蕾，不見得能100％勝訴。

王力宏父親王大中19日凌晨透過經紀公司發出手寫信，表示李靚蕾以小孩逼王力宏結婚，更揚言若不結婚，就會摧毀兒子的事業，「以為她會是個好妻子，結果是我一生最大的遺憾，接下來的竟是7年的痛苦，包括近2年地獄似的生活。」對此，李靚蕾發出7點聲明，反駁是王力宏因年紀大想要趕快有小孩，因此交往期間雙方都沒有避孕，沒想到懷孕後，王力宏跟父母討論完，竟問她能不能墮胎，讓她非常錯愕。

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▲李靚蕾爆料王力宏私下混亂私生活，遭王父跳出來反駁。（圖／翻攝自jl.leilei IG、宏聲音樂提供）

儘管當前情勢對李靚蕾有利，但據《三立新聞網》報導，律師呂秋遠認為，若變成法律攻防，李靚蕾不見得能打贏官司，他表示如果王大中之後面臨李靚蕾的告訴，可能主張因自衛而發表言論，且兩造之間所主張的事實，究竟是真是假目前還未清楚，即便李靚蕾現在透過委任律師提告，也「不見得對李靚蕾是有利的」。

此外，王力宏事件發生後，呂秋遠也在臉書分享10點「勸告文」，奉勸準新人與夫妻：

１.「盡量」不要跟婆家住在一起。

2.不要讓公婆介入公司的財務與管理。

3.不要當老闆娘！要當老闆、股東、員工。

4.不要當沒有職稱、薪水，只能乖乖為對方做事的員工。

5.所有的家事，都不是無償的，家事一起做；如果沒有相對應的薪水，請去工作。

6.自己的工作，很重要。

7.法律上規範結婚以後，夫妻在財務上有互相報告的義務。

8.不要為了婚姻而委屈自己原本的生活。

9.離婚跟咳嗽一樣，不要忍。

10.多數時候不會是你以為的問題，因為或許跟這個人的婚姻，其實才是問題的根源。

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