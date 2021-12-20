快訊／釐清北桃檢疫旅館染疫？陳時中下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

柬埔寨返國的30多歲女性（案16859）解隔離後2天確診，Ct值12，因與隔壁房確診者案16870感染同一Delta病毒株，改判本土個案。指揮官陳時中日前表示，該個案還有一個觀察期，傳染途徑則還在釐清中。而日前中研院P3實驗室女助理染疫調查報告也還未公佈。指揮中心也將在下午2點持續召開記者會說明最新調查進度。

繼桃園市防疫旅館後，北市防疫旅館也出現2人群聚，醫療應變組副組長羅一鈞提到，16859是自主健康管理期間才檢測出陽性，不過潛伏期並不長，應該是在防疫旅館住宿期間，因不明原因被傳染。

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但陳時中日前表示，兩起群聚社區影響應該快告一段落，研判環境污染可能性高，會持續檢視相關錄影帶並與當事人查證，並不排除空氣傳染可能性，之後對於通風或排風系統也會特別注意。

另外，新冠疫苗正在進行第18輪施打，提供BNT疫苗第1、2劑及已接種第1劑AZ混打BNT，符合資格對象為12/13上午6時前已意願登記，含混打，BNT第1劑對象為12歲以上（2009/12/16(含)前出生）BNT，第2劑是11/18(含)前已接種BNT第1劑18歲以上（2003/12/31(含)前出生）。

另外，第18輪也開放已接種第1劑AZ混打BNT，對象為10/21(含)前已接種AZ第1劑18歲以上（2003/12/16(含)前出生），預約時間為12/14上午10時～12/15中午12時，施打期間持續到12/22。