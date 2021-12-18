5000字血淚毀滅王力宏！心理師曝「李靚蕾星座」：為珍愛的人而戰

▲王力宏與李靚蕾結束8年婚姻，不料男方卻遭爆私生活混亂。（圖／翻攝自Instagram／wangleehom、jl.leilei）

記者閔文昱／綜合報導

王力宏前妻李靚蕾17日晚間寫下毀滅性長文，控訴王力宏混亂的男女關係，震撼演藝圈。對此，星象、命盤專家「于玥心理師的心靈命理」于玥老師就表示，過去提到牡羊座往往出現的關鍵字就是「有勇無謀、徒有幹勁、熱情衝動」等等，「但經過昨晚李靚蕾小姐5000字血淚分享，相信許多人對牡羊座產生了改觀。」

于玥老師今（18日）在臉書以「太陽牡羊：為珍愛的人而戰」為題表示，同為太陽牡羊的她，確實認同牡羊是好面子、自尊心很強，「當在關係當中時，我便視對方為生命共同體，自然就會想盡辦法維護對方的面子與尊嚴，為了捍衛這段關係的幸福而戰。」

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▲王力宏優質形象一夕之間崩壞。（圖／翻攝自Instagram／王力宏）

于玥老師分享自身經歷，表示曾經結束一段多年的感情時，有親友問她，「我看你們平常相處得很好，怎麼說分就分了呢？」她則淡淡回應，「那是因為我要維護他在我家人與朋友面前的形象，我不想讓我們關係中的問題被傳來傳去，被當作是茶餘飯後的話題。」

于玥老師坦言，當關係不在了，「我們不再是我們」，不再是生命共同體，那也沒有維護對方名譽的必要性也不需要再隱忍了，當然一段關係會走到結束，確實不會只是一個人的責任，「只是相信過去的輿論實在傾斜太多，李靚蕾小姐才不得不為了自己的名譽與未來而戰。」

于玥老師直言，如果網路上的資料為真，那李靚蕾的月亮應是落在雙子，「她將月亮雙子的智識與聰穎運用得很好，方能在事業與家庭的經營之間游刃有餘，也能整理出如此引人省思的文章。」她也在文末祝福，「願您接下來只走在美好華麗的花路上。」

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