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2022年財運最旺的星座TOP 3　雙子賺飽賺滿、第一名感情也升溫

文／李靜唯老師

2022年即將到來，跟印度神童阿南德同為吠陀占星研究者的李靜唯老師要來帶大家看一下，新的一年裡，財運最好的前三名是哪些吠陀占星星座，李靜唯老師提醒，要知道自己的吠陀占星，可以以15號為基準，如果生日是在15號以前，通常吠陀占星星座會落在自己西洋星座的前一個星座，或者也可以透過對照表對照，去找出自己的吠陀占星。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

2022年吠陀占星財運最旺前三名星座

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NO.3 雙子座（6/15-7/14）

雙子座在2021年也是工作非常辛苦的一年。因為兩大凶星計都羅喉的關係，雙子座在2022年5月之前都還要注意身心狀況，長期工作勞累跟腦神經衰弱，也要注意心血管問題。但2022年5月之後，木星進入雙魚座走入雙子座的事業宮，事業上面會整體有一個視野大開的感覺，開始看到機會，有可能開始跟海外有接觸，擁有更多的資源跟發展。

所以在2022年下半年財運會越來越好，尤其是接近年底的時候， 會感覺賺飽賺滿，但金錢壓力還是很大，土星在下半年又逆行回到雙子座身體部分，要注意舊疾復發問題。

李靜唯老師分析，2022年對雙子座來說是得失都有的一年，工作上會有一些逆境，但也會出現新機會，要懂得勇敢的去挑戰自己，不要原地踏步，上半年就算有挫敗感，也都是下半年成功的養份，逆境越多，前進機會也越多，2022年下半年對雙子座來說，可以是大施拳腳的一年。但感情部分要特別注意爛桃花跟口舌是非，有正財沒偏財，也不要亂投資。

▲2022年財運最旺的三個星座。（（圖／pexels）

NO.2 金牛座（5/15-6/14）

2021年工作特別辛苦的吠陀金牛，2022年5月後兩大凶星計都羅喉離開金牛座，會為金牛座帶來好運，連同因為工作疏忽了另一半的感受而鬧家庭革命的情況，也會在2022年5月後，感情轉趨甜蜜。

所以2022年金牛座最大的亮點，與其說是財運，不如說是感情運，金牛座可以在2022年考慮結婚生子或求婚。財運方面也是要等到2022年5月後木星進入雙魚座，也就是財帛宮，賺錢能力會特別強，所以金牛座2022年非常會賺，會突然感受到貴人或賺錢機會變多了，連偏財運都不錯，也可考慮進入金融市場布局投資。

但李靜唯老師提醒，金牛座2022年工作壓力不小，可以結合創新思維或科技幫你省力或改變舊有制度，以免引起員工不滿。2022年6月開始要注意身體，不要過勞。單身的金牛2022年有機會透過社群媒體或人際關係認識另一半。

▲水瓶賺大錢，感情也升溫。（圖／取自免費圖庫pixabay）

NO.1 水瓶座（2/15-3/14）

2022年5月之後，代表資源、機會的木星走入水瓶座的財帛宮落入雙魚座，這是一個非常旺的相位，所以水瓶座2022下半年財運會特別旺，可以把握機會往身心靈或科技、社群媒體的方向發展，相信你的直覺跟靈感，傾聽內心的聲音，好好放手一搏。

李靜唯老師分析，水瓶座在2022年除了容易賺大錢，木星也旺到夫妻宮，已婚的人5月前跟另一半感情會升溫，但5月後輪到土星進入夫妻宮，要小心長期累積的問題爆發。

如果是單身的水瓶座2022年脫單的機會不大，但工作變動機會大，5月前可能會因工作壓力而有想換工作的念頭，建議單身的水瓶2022年還是把心力放在好好賺錢、全心投入創新領域比較適合。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

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