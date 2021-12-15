　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

移民署+高市府推國際友善接種站　千人已完成疫苗施打

▲移民署南區事務大隊結合高市府推國際友善疫苗接種站，有千人完成施打　 。（圖／移民署南區事務大隊提供，下同）

▲移民署南區事務大隊結合高市府推國際友善疫苗接種站，有千人完成施打　 。（圖／移民署南區事務大隊提供，下同）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊為全國提高疫苗覆蓋率，全力推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，由南區事務大隊高雄市第一服務站、高雄市第二服務站與高雄市政府衛生局持續合作，在高雄前鎮、美濃及美麗島捷運站規劃多區「國際友善接種站」，提供多國語言通譯服務，致贈有便當盒及洗衣粉等，請外來朋友大讚揪感心。

▲移民署南區事務大隊結合高市府推國際友善疫苗接種站，有千人完成施打　 。（圖／移民署南區事務大隊提供，下同）

▲移民署南區事務大隊結合高市府推國際友善疫苗接種站，有千人完成施打　 。（圖／移民署南區事務大隊提供，下同）

「國際友善接種站」自12月9日推動至今共吸引近千人踴躍施打，15至17日再加場，並針對較為偏遠農業鄉鎮美濃地區及交通便利處所美麗島捷運站開設施打站，鼓勵外來人口把握機會前往接種疫苗。

▲移民署南區事務大隊結合高市府推國際友善疫苗接種站，有千人完成施打　 。（圖／移民署南區事務大隊提供，下同）

▲移民署南區事務大隊結合高市府推國際友善疫苗接種站，有千人完成施打　 。（圖／移民署南區事務大隊提供，下同）

印尼籍的莎莉(化名)1年多前持商務簽證來高雄洽公，剛好遇上疫情滯留在臺，且因為國外疫情嚴峻，她認為沒有完成疫苗接種搭乘班機離境風險太高，遲遲未計畫返國。

她的朋友透過高雄NGO團體向移民署高雄市專勤隊詢問疫苗接種資訊，並由移民署同仁協助登記預約到「國際友善接種站」施打莫德納疫苗，已順利完成接種，大讚臺灣的防疫工作嚴謹又貼心，讓外來人口在異鄉也能感受到溫暖！

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，移民署為推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，重申四不原則，即「不收費、不通報、不查處及不管制」，專案期間不論是失聯移工或在臺逾期之外來人口，都可以到指定接種站或醫療院所免費接種疫苗，若是沒有身分證明文件者，也可以與相關民間團體聯繫，移民署亦會協助統一證號相關申請業務，再依通知到指定處所施打，專案推動至今已有超過1200人諮詢，並規劃日間及夜間場次完成近千人疫苗接種，收到提高疫苗覆蓋率作用。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
韭菜是你嗎？　台灣投資人三大特性解析
快訊／2PM燦盛宣布當爸！　未婚妻已經懷孕
快訊／柯P爆莫德納過期報廢！　陳時中打臉回應了
口愛嗆到怎辦？酸民問「紹偉的好吃嗎」　許藍方神回應
LINE今「五大更新」一次看！　複製訊息更方便
王力宏緋聞「5位全天后！」　阿妹、舒淇爆都遭王家打槍
快訊／中研院1447人採檢　結果全數出爐
36歲媽生第4胎變植物人！　新生兒重度腦麻　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

用過的暖暖包別丟！不只能暖手　還能防潮消臭省荷包

移民署+高市府推國際友善接種站　千人已完成疫苗施打

監警合歡山武嶺聯合稽查　杜絕白牌車違規載客行為

仁愛鄉冬季高山茶王競賽　黃平螢以優良管理和有機施肥獲特等獎

綠島飲用水共享平台受好評　續推蘭嶼明年建置完成

屏東「潮好玩幸福村」　以玩會友快樂安老

宛如高級套房！整合醫療照護系統　門諾醫院智慧病房啟用

台南市廚餘回收再利用成效優異 榮獲環保署兩大獎

台61線施工封閉大車湧村落　學甲警二箭齊發執法護童保平安

苗栗失智男過馬路瞬間「定格」　警巡邏車護身送返家

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

超車不慎！轎車被害慘自撞護欄　再撞聯結車...嚇喊：跑馬燈跑2次

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

用過的暖暖包別丟！不只能暖手　還能防潮消臭省荷包

移民署+高市府推國際友善接種站　千人已完成疫苗施打

監警合歡山武嶺聯合稽查　杜絕白牌車違規載客行為

仁愛鄉冬季高山茶王競賽　黃平螢以優良管理和有機施肥獲特等獎

綠島飲用水共享平台受好評　續推蘭嶼明年建置完成

屏東「潮好玩幸福村」　以玩會友快樂安老

宛如高級套房！整合醫療照護系統　門諾醫院智慧病房啟用

台南市廚餘回收再利用成效優異 榮獲環保署兩大獎

台61線施工封閉大車湧村落　學甲警二箭齊發執法護童保平安

苗栗失智男過馬路瞬間「定格」　警巡邏車護身送返家

8歲還尿床！狠父氣炸衣架打到瘀青　遭判刑3月再賠女兒8萬

好市多「勞斯萊斯級露營車」百萬裝潢曝光！網跪：免買房了

超暖！西甲貝里斯主場5萬球迷齊丟「娃娃雨」　全捐公益聖誕禮物

好「薪」情！上銀總裁宣布明年調薪上看10%

極度恐怖情人！徒手暴打+掐脖脫褲硬上...可憐女耳膜破裂腦震盪

午餐沒幫小叔買便當　婆婆一句「怕他染疫不便出去」讓夫氣炸

快訊／2PM燦盛宣布當爸！未婚妻已經懷孕：最快明年初結婚

用過2牌清淨機！開1年「噴嚏照打」納悶了　網曝用法：絕對有差

義大利富商跨海搶幼女監護權　台籍空姐被控略誘結果出爐

金門醫院鍋爐故障5天！遭問「可忍幾天沒熱水洗」　陳時中自評3天

地方熱門新聞

高雄現虐狗變態人！他用強光照柴犬眼睛

台南行善志工養護所獻愛心

花蓮秀林鄉普發3000元　逾萬人受惠

農委會五倍券滿千回饋農遊券888元

休旅男插隊遭閃燈　抓狂開槍成蜂窩

『嘉義in89豪華影城』開幕　觀賞最新蜘蛛人

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

台61線施工封閉大車湧村落

台3線落羽松夯點　苗警將交通管制

逢甲夜市暗巷開車衝撞員警　波及1騎士

新北替毛小孩找新家　助民間動物收容所犬隻遷移

綠島飲用水共享受好評　續推蘭嶼明年完成

汐止八連路豪雨造成土石崩落　邊坡工程災害復建

高雄輕軌新增3站12/16通車

更多熱門

相關新聞

柯文哲爆一批莫德納「過期報廢」

柯文哲爆一批莫德納「過期報廢」

台北市長柯文哲日前提及，台北市有一批莫德納於12月9日到期，所以祭出促銷莫德納方案，接種就送100元禮券。不過，柯文哲15日在節目中再爆，有一批莫德納已經「過期報廢」，批評中央疫苗政策一團亂；而柯文哲也在中午預告，今天下午將召開記者會對外說明。

柯文哲談高嘉瑜：愛到卡慘死！

柯文哲談高嘉瑜：愛到卡慘死！

全美新冠死亡突破80萬人　Omicron巨浪將襲

全美新冠死亡突破80萬人　Omicron巨浪將襲

2劑BNT對抗 Omicron　研究：剩33％保護力

2劑BNT對抗 Omicron　研究：剩33％保護力

Omicron「好消息、壞消息」曝　這疫苗仍有保護力

Omicron「好消息、壞消息」曝　這疫苗仍有保護力

關鍵字：

移民署疫苗南區事務大隊疫苗站便當盒

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

邱澤❤許瑋甯準備辦婚禮！「進度全公開」

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面