移民署+高市府推國際友善接種站　千人已完成疫苗施打

▲移民署南區事務大隊結合高市府推國際友善疫苗接種站，有千人完成施打 。（圖／移民署南區事務大隊提供，下同）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊為全國提高疫苗覆蓋率，全力推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，由南區事務大隊高雄市第一服務站、高雄市第二服務站與高雄市政府衛生局持續合作，在高雄前鎮、美濃及美麗島捷運站規劃多區「國際友善接種站」，提供多國語言通譯服務，致贈有便當盒及洗衣粉等，請外來朋友大讚揪感心。

「國際友善接種站」自12月9日推動至今共吸引近千人踴躍施打，15至17日再加場，並針對較為偏遠農業鄉鎮美濃地區及交通便利處所美麗島捷運站開設施打站，鼓勵外來人口把握機會前往接種疫苗。

印尼籍的莎莉(化名)1年多前持商務簽證來高雄洽公，剛好遇上疫情滯留在臺，且因為國外疫情嚴峻，她認為沒有完成疫苗接種搭乘班機離境風險太高，遲遲未計畫返國。

她的朋友透過高雄NGO團體向移民署高雄市專勤隊詢問疫苗接種資訊，並由移民署同仁協助登記預約到「國際友善接種站」施打莫德納疫苗，已順利完成接種，大讚臺灣的防疫工作嚴謹又貼心，讓外來人口在異鄉也能感受到溫暖！

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，移民署為推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，重申四不原則，即「不收費、不通報、不查處及不管制」，專案期間不論是失聯移工或在臺逾期之外來人口，都可以到指定接種站或醫療院所免費接種疫苗，若是沒有身分證明文件者，也可以與相關民間團體聯繫，移民署亦會協助統一證號相關申請業務，再依通知到指定處所施打，專案推動至今已有超過1200人諮詢，並規劃日間及夜間場次完成近千人疫苗接種，收到提高疫苗覆蓋率作用。