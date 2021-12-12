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大陸疫情難「清零」　多地要求「就地過年」不返鄉

▲浙江本土疫情,杭州,紹興,寧波。（圖／CFP）

▲浙江爆發本土疫情。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸近幾個月不斷爆發新的疫情傳播鏈，隨著元旦、春節假期將至，多地官方都發出通知，倡導「就地過年」，要求「非必要不返鄉」，若確需返鄉則必須提前報備。

發出相關通知的縣市持續增加，包含河北張家口、廣東中山三鄉、廣西憑祥，以及河南周口等。河南周口的通知要求，堅持「非必要不返鄉」，因為元旦、春節期間，人員流動量大、聚集性強，極易發生新冠病毒感染，為避免旅途中的感染風險，盡量留在當地過節。

▲浙江本土疫情,杭州,紹興,寧波。（圖／CFP）

河南周口市的通知還提到，外出務工、上學等在外鄉親如確需返鄉，要提前3天向目的地所屬村（社區）報備，詳細告知返程時間、乘坐交通工具、身體健康狀況、14天內旅居史、從事職業等信息，並全力配合村（社區）的疫情防控有關要求。

廣東中山市三鄉鎮的通知要求，廣大企業要鼓勵員工就地過年，形成「非必要不離廣東」的共識。通知並提到，近期多地發生局部聚集性疫情和散發病例，疫情防控形勢十分嚴峻，為鞏固該鎮疫情防控成果，確保疫情不因春節人員流動聚集而擴散，保障企業員工的健康安全和企業生產的穩定有序，所以發出了這則倡議。

▲▼ 大陸疫情,新冠疫情,內蒙古疫情,滿洲里市。（圖／視覺中國）

廣西憑祥市的通知提到，門店、商鋪人員一律倡導就地過年、網絡拜年。年關將至，各門店、商鋪倡導店員就地過年、網絡拜年，減少人員流動。

另外，大陸國家衛健委疾控局副局長吳良有11日表示，元旦春節即將來臨，疫情傳播風險加大，需要在「科學精準」上下更大功夫，做到「四個結合」，即「指揮系統平急結合、行政與業務相結合、專兼結合、群眾工作與衛生工作相結合」，疫情發現一起就徹底撲滅一起，堅持「動態清零」不動搖，努力以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情，確保群眾度過一個健康平安的節日。

▲河南鄭州出現本土疫情。（圖／CFP）

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