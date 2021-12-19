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大馬水淹7州2萬人急撤！騎士涉水逃命觸電慘死　司機困車龍挨餓2天

▲▼馬來西亞水災。（圖／路透）

▲馬來西亞水災災情嚴重。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞連日雨彈狂炸，單只18日一天的雨量就超越了過去一個月的總和，還在西馬7個州引起閃電水災和土石流，導致2.1萬人被迫撤離家園，陸路和水上交通中斷。首都吉隆坡與鄰近的雪蘭莪州水災最為嚴重，多條道路完全被堵，加上目前許多地方的水位已升高至2樓，因此各地頻頻傳出慘重災情。

馬新社19日在推特釋出數個水災重災區的影片，可見不少地方的水位仍在持續上升，而且水位已經升高至屋頂，導致災民們只能站在屋頂上呼救。另外，吉隆坡的主要交通樞紐莎亞南大道（KESAS）也被水淹沒，部分路段的水位淹到了轎車車身一半的位置，甚至還有部分車輛直接陷入「無重力」狀態，浮在了水面上。

當地媒體報導，將吉隆坡5座城市連接起來的聯邦大道（Federal Highway），自17日起就因為水災，出現車龍完全動彈不得的狀態，不少人被困在車上，陷入沒水沒食物的慘況。這些人自17日晚間就不斷打給消防局求救，不過由於當局人手不足，只能優先拯救受困家中的災黎，因此他們只能繼續被困在車龍內，直到手機也失去電量，難以求救。

▲▼馬來西亞水災。（圖／翻攝自Facebook／Roseanne Sein）

▲一名中風的老翁被困在洪水中。（圖／翻攝自Facebook／Roseanne Sein）

許多年邁行動不便的老人也急需幫助。一名女子18日發文表示，她的父親是中風患者，需要戴氧氣罩才能存活，因此她和家人無法隨意將父親「搬出」家門，不過由於救護車難以進入災區，因此她們全家現在都被困在了家中。從照片可見，這名躺在病床上的老翁四周都已被泥黃色的洪水包圍，情況十分緊急，不過還好老伯已在19日凌晨獲救。

▲▼馬來西亞水災。（圖／翻攝自推特）

▲一名機車騎士在涉水逃命時失控摔倒死亡。（圖／翻攝自推特）

馬來西亞社交媒體也在19日清晨瘋傳一名年輕的機車騎士涉水逃命後不幸死亡的消息，讓不少網友直呼痛心。警方後來證實，該名騎士在水中騎機車時，失控摔倒在地面，不幸死亡。消息傳出後，不少人議論紛紛，不斷揣測死者的死因，更有人爆料，死者是在摔倒後在水中觸電而死的。

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