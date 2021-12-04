超額進用原住民！過企業員工半數以上　門諾獲中央頒獎肯定

▲超額進用原住民朋友達企業員工半數以上，門諾基金會獲原民會頒獎肯定。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

甫於日前獲得「1111幸福企業」評選金獎肯定的門諾基金會，再次傳來好消息，獲得原民會「超額進用原住民族」獎項肯定，11月30日舉行頒獎典禮，門諾基金會執行長邱燕銀從原民會主委夷將．拔路兒手中接過這個榮耀。

原民會主委夷將．拔路兒表示，此項頒獎典禮是因應自90年修訂的《原住民族工作保障法》，多年來已經將原住民的失業率由9.83%降到2020年的3.98%，原住民失業率僅比全國平均值3.8%高出些許，顯現多年來推廣有成，也欣慰許多優良廠商進用原住民朋友，今年也特別主動從幾百家友善企業中找出資料，來表揚數據特別優良的企業伙伴。

▲門諾基金會執行長邱燕銀表示，熱情的原住民同工就是我們最好的伙伴，感謝原住民同工的一起打拼與同行。

門諾基金會員工總人數325人，進用原住民朋友182人，比率高達56%，門諾基金會執行長邱燕銀表示，門諾基金會自1997年成立以來都在花東偏鄉服務，自長照2.0來更深入社區，熱情的原住民同工就是我們最好的伙伴，以在地觀點改善在地需要，例如在奇美部落發展行動自助餐車，或在太魯閣工作站舉辦同樂村等，都是讓照顧服務因應在地需求的發展，如今門諾基金會工作站能在各偏鄉開枝散業陪伴長輩，都需要很多在地資源與社區脈絡，十分感謝原住民同工的一起打拼與同行。

門諾基金會邱燕銀執行長也對之前的獲得的「1111幸福企業」做出補充，她說此次是由「1111人力銀行」來主辦，在第一階段2000家企業中海選，評審標準包括薪資、福利，再經由民眾票選，中間還有匿名委員打電話至基金抽查詢問員工，而最終全台有200家企業獲獎，競爭十分激烈，獲獎感到十分榮耀。

門諾基金會這兩年具體作為除了提高團險額度、為第一線社區服務同仁加保防疫險外，也適時調整基層工作人員工作，有時甚至由主管代理，例如今年圓規颱風過境時，是調度主管代為送餐給需求個案，讓第一線送餐員安心理家。她說現在疫情使得服務增加變數，但個案權益和基層勞安都得權衡，如何保護好工作人員讓大家安心工作，又讓個案權益獲得保障，則是門諾基金會會繼續努力的方向。