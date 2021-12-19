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社會 社會焦點 保障人權

人妻與男同事LINE對話曖昧　夫撂人強押他到山區痛毆

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區瑞光路9月底發生一起當街擄人事件，曹姓主嫌（21歲、傷害前科）在妻子手機發現曖昧簡訊，認為其妻與公司同事賴男有染，氣憤之餘打電話給被害人相約談判，未料賴男一現身就遭曹男與江姓友人（21歲）押上車控制，並帶往大直通北街山區毆打；曹男妻子聞訊嚇得報警求助，內湖警方緊急發動線上攔截圍捕逮人。

▲內湖警方發動攔截圍捕在瑞光路逮捕涉嫌擄人毆打的曹姓主嫌及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖警方發動攔截圍捕在瑞光路逮捕涉嫌擄人施暴的曹姓主嫌及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖警方發動攔截圍捕在瑞光路逮捕涉嫌擄人毆打的曹姓主嫌及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖警方發動攔截圍捕在瑞光路逮捕涉嫌擄人施暴的曹姓主嫌及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方表示，港墘所當時接獲曹男妻子求助，女方發現先生夥同另名友人，當天下午在瑞光路258巷開車載走公司同事賴男（21歲），警方獲報後擴大調閱監視器，發現曹男等人擄走賴男後往大直通北街山區行駛，警方立刻通報勤務指揮中心調集警力線上圍捕，在1小時內將兩人查獲到案，並順利救回賴姓男子。

警方發現，原來這起擄人事件起因是曹男不經意發現妻子手機LINE軟體內有與賴男親密對話，懷疑賴男是小王，曹男抓狂直接透過妻子手機致電賴男相約談判，並拜託江姓友人當司機，當天開車擄走賴男到山區談判，過程中曹男曾出拳毆打賴男。警方獲報後調閱監視器尋車追人，案發後動員10人以上警力在瑞光路一帶埋伏，順利在案發後1小時攔車逮人。

內湖警方調查，曹嫌等兩人並無幫派背景，也無攜帶凶器犯案，但賴男被救下車時胸腹部有挫傷顯遭對方毆打，加上被害人指證歷歷堅持提告，警詢後將曹、將兩人依觸犯妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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