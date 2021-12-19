派出所長公投日墜溝遭機車壓身亡　遺孀見盧秀燕痛哭「我的心好痛」

▲派出所長墜水溝遭機車壓身亡，遺孀見盧秀燕痛哭「我的心好痛！」（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市昨(18)日公投日傳悲劇，烏日警分局麗水派出所長林木火被發現連人帶車跌落龍井區臨港路一處水溝內，且被警用機車壓住、明顯死亡。台中市長盧秀燕今天低調現身靈堂致意，林木火妻子哭倒在盧秀燕身上，悲喊「我的心好痛、我沒有辦法接受！」令人鼻酸。

▲烏日警分局麗水派出所所長林木火，被人發現連人帶車摔進水溝，並已明顯死亡。（圖／翻攝自臉書）



烏日區位在台中市第二選區，幾個月來已經歷經立委罷免案、四大公投案，下個月又要進行立委補選案，選務安全維持勤務沉重，林木火是否因為勤務過重，體力不支昏倒發生意外，或是其他原因有待檢察官進一步相驗才知。

警方調查，烏日分局巡佐林木火於昨(17)日15時分局參加「1218全國公民投票安全維護勤務勤前教育」。勤教結束後，返回派出所向同仁轉達執勤重點。林木火在晚間7時許騎乘偵防機車外出巡視轄區，未再返所。

由於18日選舉勤務林木火未現身，同仁也找不到人，烏日分局立即發動搜尋，未料，林木火被民眾發現人車都跌落轄區臨港路巷弄水溝內，身體還被偵防機車壓住，隨即通報麗水派出所及通知救護車到場，但林木火已經明顯死亡。