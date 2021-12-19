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今年最強！超級颱風雷伊襲菲律賓「奪75命」　薄荷島進入災難狀態

▲▼ 雷伊颱風為菲律賓帶來嚴重災情。（圖／路透）

▲ 雷伊颱風為菲律賓帶來嚴重災情。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

超級颱風雷伊（Rai）16日登陸菲律賓，為中南部地區帶來嚴重災情，風暴切斷多地通訊及電力，掀翻屋頂，吹倒電線杆，30多萬人被迫逃離家園及海濱度假勝地。根據19日官方統計，累計死亡人數已從前日的33人一口氣上升至75人，成為菲國今年以來遭遇的最強颱風。

《法新社》報導，菲律賓旅遊勝地薄荷省（Bohol）17日宣布進入災難狀態，省長雅普（Arthur Yap）19日在臉書上表示，根據各城市市長通報，島上已有49人身亡，使得全國死亡人數上升至75人。

雅普說明，雷伊16日以每小時195公里的速度肆虐過後，島上仍有10人失蹤，還有13人受傷，「通訊依然中斷，48名市長中只有21人與我們取得聯絡」，死亡人數恐怕還會上升。

政府在受災最嚴重的地區部署數以千計的士兵、警察、海岸警衛隊及消防人員協助搜救，一艘載有貨物及救援物資的海軍船也將於20日啟航前往薄荷省。

▲▼菲律賓,颱風,雷伊（圖／路透）

▲ 雷伊已在菲律賓造成75人死亡。（圖／路透）

聖誕節即將到來，名列世界百大景點的衝浪勝地施亞高島（Siargao）聚集眾多前來渡假的遊客，但軍方公布的空拍畫面可見，這裡遭受嚴重破壞，屋頂被吹翻、建築殘骸四散。

迪納加特省（Dinagat）省長巴格奧（Arlene Bag-ao）18日則表示，雷伊帶來的破壞令人想起2013年的超級颱風海燕，甚至比海燕更嚴重。海燕颱風在菲律賓稱為尤蘭達（Yolanda），造成7300多人死亡或失蹤，為菲國史上死亡人數最多的颱風。

雷伊風速降至每小時150公里後在菲律賓全國肆虐，降下暴雨淹沒村莊，將樹木連根拔起，摧毀木製建築，18日晚間位在南海上空，向越南移動。

►雷伊狂襲菲律賓！世界百大景點施亞高島幾乎全毀　急需救援
►雷伊橫掃菲律賓！已致33死、30萬人急撤　施亞高島機場航廈傳全毀

►濕氣去去走！超需要這台

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