雷伊橫掃菲律賓！已致12死、30萬人急撤　施亞高島機場航廈傳全毀

被CNN列為超級颱風的雷伊(Rai)16日席捲菲律賓,為當地帶來猛烈風雨,並導致中部和南部多處地區出現洪水、土石流、停電、通訊訊號中斷等災情,而雷伊首先登陸的「衝浪勝地」施亞高島(Siargao)更傳出航廈全毀的消息。當局隨後緊急撤離逾30萬人避災,不過這場颱風據報仍造成了至少12人死亡。

綜合外媒報導,颱風雷伊16日晚間以每小時195公里的風速登陸入選《時代雜誌》世界最佳百大景點的「衝浪勝地」施亞高島,並迅速往西橫掃過中、南部地區,造成房屋倒塌、電力和通訊中斷、淹水、土石流等廣泛災情,超過30萬人被迫緊急撤離家園,流離失所。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會(NDRRMC)隨後指出,當局已接獲通報,雷伊至少已造成了12人死亡,多數死因與倒塌的路樹和水災有關,不過由於當地的通訊信號被中斷,因此實際數字仍待核實,政府也估計傷亡人數還會持續攀升。有地方單位傳出消息,相關單位已知目前有24人罹難,而全國受災的13個省有約500萬戶人被停電。

從現場照片看來,目前雷伊所到之地皆滿目瘡痍。菲律賓海巡署在Facebook指出,第二大島民答那峨(Mindanao)已被颱風嚴重破壞,街道處處可見倒塌的房屋、路樹和電線桿。遭雷伊正面吹襲的保和省省長也表示,仍有很多居民因洪水被困屋頂待救。消息還指出,宿霧國際機場(MCIA)也因颱風停擺。

北蘇瑞高省眾議員馬杜加斯二世(Francisco Jose Matugas II)透露,雷伊為施亞高島帶來了「近乎毀滅的破壞」,除了將施亞高島摧殘殆盡外,也造成約200億披索(約新台幣111億元)的經濟損失,就連施亞高機場航廈也被全部毀滅,所幸機場跑道仍可使用,供運送救援物資的飛機起降。

菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)表示,他預計將在週末前往受災地區查看,不過由於新冠疫情已將國內今年的預算消耗殆盡,因此政府目前還不清楚當局可以為救災撥出多少資金,「我會先訪問受風災最嚴重的幾個地區,了解其破壞程度,再來進行完整的損失評估」。