嘉義市第4屆「政府服務獎」　3獎項數量全國第一

▲「公部門奧斯卡獎」頒獎 嘉義市破紀錄勇奪3獎全國第一。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠於14日參加國家發展委員會第4屆「政府服務獎」頒獎典禮，代表嘉義市政府接受3個獎項頒獎，為22縣市總得獎數最多地方政府，高居全國第一，也創下嘉義市史上最佳成績。

黃敏惠市長表示，嘉義市這次拿到3個獎項，不但破自己紀錄、也破歷史紀錄，謝謝各界給予嘉義市肯定，讓我們能被看到，而且受到最大的肯定；政府服務獎是公部門奧斯卡獎，這榮耀歸功所有警察局、衛生局及消防局同仁不斷整合，體察人民需求，努力創新，讓民眾有感，並有效率地服務人民。今天要比昨天更好，明天更要比今天更好，讓嘉義市超越嘉義市。

行政院長蘇貞昌表示，感謝所有獲獎的城市，讓人民的生活更加便利、更有效率。他提及，嘉義市黃敏惠市長讓警察同仁在事故現場，利用數位地圖、行動載具資料，直接上傳雲端，避免現場製作文書，節省手續，並可減少事故、同仁負擔；還推動與社會處、衛生局與警察局結合，減少老人走失可能性，達成有溫度、有效率的城市。

國發會主任委員龔明鑫說，當為人民服務時，要找出問題並找出有效解決方法，政府替人民服務，隨著科技進步，服務也應該與時俱進，如何透過數位加值方法提供更好服務，也就成為很重要的項目；今天看到很多縣市政府為人民需求提出創新的方式，覺得很棒，也鼓勵大家朝著為人民需求的服務方向思考。

本屆政府服務獎「數位創新加值」類得獎名單，全國共7案，嘉義市是全國唯一獲選2案的地方政府，分別為警察局的「諸羅城縱橫攻略-防制交通事故從事故處理」、衛生局的「守護嘉e人計畫」，另外，「社會關懷服務」類嘉義市獲選1案，為消防局的「火災警報器1+1‧樂活在「嘉」守護您」。