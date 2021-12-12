嘉義市社區營造聯合成果展　推廣從小大人都能參與

▲嘉義市社區營造聯合成果展。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

攜手營造一「幸福好所在」嘉義市110年社區營造聯合成果展，共有10個社區營造點、3個走讀社區學校、2個地方學推廣團體、10個青創力團體，安排社區劇場、傳統舞蹈、社區成果展示、社區DIY、異國料理、青創手作等內容，相當精采有活力!

副市長陳淑慧表示，嘉義市我們每個人的家，我們共同生活的好所在!在場每一個人的心情都一樣，為了家，為了家的未來，再大的辛苦，都是幸福，就像今天社區營造聯合成果主題一樣，我們一起凝聚「幸福的好所在」!

社區營造是深耕社區文化的重要工作，社區有打拼的人、有共同解決的事，社區才能永續發展，也才能創造城市美好的生活環境。日前在「幸福台灣－2021縣市幸福指數大調查」，嘉義市在「地方政府施政滿意度」評比中勇奪全臺之冠，幸福指數全國評比第2名。這是所有嘉義市民努力的結果。小小的嘉義市、擁有大大的能量，市府團隊會持續努力，「讓幸福不斷、不斷的幸福」。

文化局表示，今年度核定獎補助25個學校、社區及青年團體等，投入社區營造及村落文化發展，包括地方知識學推廣、青年創意行動方案、青少年走讀社區學習、社區劇場研習、傳統藝術傳習、新住民文化推廣等，透過多元、全齡寧的引導學習，推廣從小孩到大人都能參與社區營造工作。

今年社區營造聯合成果展有文雅國小、嘉北國小、宣信國小、興安社區、紅瓦美埕共好協會、鳶尾花人文促進協會、新店社區、攝影學會、傳統文化與技藝協會、精忠社區、劉厝社區、北湖社區、長義閣掌中劇團、民俗藝陣發展協會、活泉人文館、青創力青年等，計25個學校、社區及團體參與。投入社區藝文深耕工作，以劇場、巷弄文化、資源調查、茶詩文化推廣、青年文創、新住民美食等，持續打造嘉義市成為幸福城市的驕傲，讓幸福不斷、不斷的加分。