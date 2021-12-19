嘉義市推動廟宇文創計畫　八大廟宇推出特色文創商品　

▲設計力結合宗教信仰 嘉義市8間廟宇展「神氣」 特色文創品討喜又吸睛。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

為讓宗教信仰更加走進民眾日常生活，嘉義市府以「福抱嘉義，來嘉廟妙妙」為主題，費時半年多遴選出8家廟宇，透過專業設計團隊，融入文化創意與城市美學，製作寺廟散步地圖、特色文創商品等。16日起在檜意森活村T24所長官舍舉行成果展，展期搭配2021台灣設計展至明年1月2日，市長黃敏惠歡迎全國遊客，來嘉義市「看展、吃美食、逛大廟」。

黃敏惠提及，今年是嘉義市設計元年，不僅爭取到2021台灣設計展在嘉義市，市府團隊在疫情嚴峻期間，仍持續籌備辦理盛大活動，也積極推動廟宇文創計畫，廟宇就是城市的文化博物館，因此我們爬梳嘉義市豐富的歷史文化、深化在地能量，以設計力導入宗教信仰，開發多款特色文創商品，引起社會大眾內心共鳴，進一步認識信仰的內涵，成為維持社會和諧的重要力量，更為傳統宮廟注入新活力，讓守護嘉義市各角落的廟宇被更多人看見。

負責今年嘉義市廟宇文化創意計畫、我在品牌設計有限公司執行長的林國慶表示，嘉義市擁有豐富宗教信仰，自一到十各有其代表廟宇：一為開基祖廟、二有雙忠廟、三是三山國王廟，四為嘉義市曾有過的四個城門土地公，包含東安宮、西安宮、鎮南宮及北安宮等，五有大天宮五穀王廟，六是總管前後左右上下的城隍廟，七有溫陵媽祖的七星娘娘、八為嘉義市是八家將、什家將的原鄉，九是九華山地藏庵，十則為仁武宮。

民政處指出，這次計畫經專家評選出城隍廟、九華山地藏庵、文財殿、大天宮、朝天宮、天后宮、慈濟宮及慈龍寺等8座廟宇。另與設計界頂尖團隊合作，進行文創加值輔導，提供專人團隊實地訪查，連結鄰近商圈性質，針對廟宇本體內外空間規劃，包括設計指引標示小物、製作宣傳短片、每家廟宇開發各兩款文創品，以及結合該廟歷史沿革與周邊環境，製作中、英、日三版語言的特色散步地圖及廟宇簡介摺頁等，吸引國內外觀光人潮、提升國際曝光度。

民政處表示，設計團隊為8座廟宇開發的文創商品，分別為城隍廟「驅邪庇祐造型隨身碟、十八般武藝筆」，九華山地藏庵「大願隨行偶、平安符護身皮件」，文財殿「文財招財、文財孔雀套筆」，大天宮「金雞夜燈、神農茶浴包」，朝天宮「香火袋造型環保袋、平安米袋」，天后宮「默行開運珠鍊手環組、靜心香氛燈」，慈濟宮「來嘉廟妙妙家將桌遊、復刻文物掛鐘」，慈龍寺「紀念夜燈、濕壁畫迷你ＤＩＹ檯燈」等，不但與廟宇自身的特色、信仰結合，且樣樣精美、頗具巧思。