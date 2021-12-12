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嘉市北香湖大白熊聖誕雪景區正夯　「雪花燈光秀」濃濃北國風

▲▼嘉義市北香湖營造北國風情。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市北香湖營造北國風情。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市北香湖公園「獨嘉聖誕雪景區x沉睡大白熊」期間限定展區正式啟用！每日18:30-21:30都有精彩的「雪花燈光秀」（週一到周四每小時飄雪10分鐘；周五六日每半小時飄雪10分鐘），開展首週便吸引滿滿的人潮，許多人慕名前來體驗白色聖誕的氛圍。嘉義市長黃敏惠11日與博愛國小張英裕校長及學生戴著聖誕帽到現場報佳音，與民眾一起玩雪，沐浴在白雪紛紛的夢幻世界裡，大小朋友們都玩得不亦樂乎！

▲▼嘉義市北香湖營造北國風情。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，「想體驗白色聖誕，來嘉義市就對了！」今年嘉義市的聖誕節除了「2021台灣設計展」即將登場，也特別邀請嘉義車站前的「沉睡大白熊」到北香湖公園賞雪，讓大白熊換上聖誕口罩、聖誕帽及聖誕鈴鐺，可愛又吸睛，另外也在展區周邊佈置大大小小繽紛的禮物盒，並利用對人體無害的泡泡機營造冬雪美景，片片雪花飄落飛舞，搭配燈光變化及歡快的聖誕音樂，非常適合全家大小一起來玩樂，感受嘉義市「全齡共享･世代宜居」的美好！

▲▼嘉義市北香湖營造北國風情。（圖／嘉義市政府提供）

當大大小小泡泡雪花飛翔在北香湖天空，大小朋友都超級興奮，揮手歡呼追雪，拉著黃敏惠市長說「下雪了下雪了好漂亮喔」。許小姐帶著三個孩子一起來北香湖追獨嘉聖誕雪景，許小姐說在臉書上看到就想帶孩子來，在嘉義市看到雪又跟大白熊合照很開心！還有爸媽帶著雙胞胎一起來追雪，阿公阿媽也跟著孫子一起來，黃阿嬤說，小孫子本來就很喜歡大白熊，今天又看到雪、又跟市長領到聖誕糖果，還跟大白熊合照，下周還會再來。

▲▼嘉義市北香湖營造北國風情。（圖／嘉義市政府提供）

「2021光織影舞－做好防疫　迎向幸福」光影藝術展
◆日期：110年11月1日至111年1月2日
◆時間：每日18：00-22：00
◆地點：
1.北香湖公園（高音譜記號區域）
2.KANO園區（中山路與啟明路口廣場）
◆停車資訊：
1.北香湖公園（北排水幹線旁免費停車場182格、友愛路與文化路口收費停車場44格；歡迎多加利用北排水幹線旁免費停車場）
2.KANO園區（園區內免費停車場，汽車577‬格、機車495格）

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