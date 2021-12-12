嘉義市打造街舞基地　鼓勵年輕舞者築夢

▲嘉義市辦「街舞基地培訓」，市長黃敏惠鼓勵年輕舞者築夢。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市去年首辦「街舞首都-2020世界街舞大賽」，頗受好評。為培育更多優秀街舞人才，同時響應2024年巴黎奧運，首度將「霹靂舞」納入正式競賽項目，市府在國內疫情逐漸趨緩下，籌辦「街舞基地培訓」計畫。並在文化局音樂廳，舉辦「舞團匯演」與「大師工作坊」等活動，市長黃敏惠特到場共襄盛舉，一起跳出流行的街舞動作，鼓勵年輕舞者朝向2022杭州亞運、2024巴黎奧運邁進，躍上國際舞台。

黃敏惠市長提及，嘉義市喜愛街舞的孩子很多，不少民間力量蓬勃發展，市府有必要做強而有力的後盾，為在地青少年築起夢想的舞台。今年受疫情影響無法舉辦國際街舞大賽，恰好能運用這段時間凝聚國內知名舞者，辦理大師工作坊，近距離指導年輕舞者，彼此切磋、精進舞技。登上奧運殿堂非常不容易，這次培訓正是重要的蹲點，期待孩子們發揮永不放棄的精神，挺進明年亞運、2024年巴黎奧運。

文化局表示，「街舞基地培訓」計畫，師資陣容堅強、內容豐富多元，包含2場街舞觀摩及4場大師工作坊等，邀請多位街舞專家，如《這！就是街舞》第一季亞軍的田一德、擁有國際舞總裁判證的古慶瑀和田晉瑜、知名街舞專家林景吾、和戴愷賢等，進行奧運選手的準備、奧運訓練目標及方向、奧運賽制與評分標準與舞蹈技巧提升等專業指導，從培訓到表演，呈現全方位的街舞活動。