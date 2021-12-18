請辭藍營桃園市黨部主委　邱奕勝未來動向受關注

▲邱奕勝(左一)出席桃園李氏宗親總會代表大會，未來動向受關注。（圖／李氏宗親提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市李氏宗親總會18日於中壢新陶芳餐廳，召開會員代表大會，於日前請辭國民黨桃園市黨部主委、被喻為2022藍營桃園市長參選人實力人選的議長邱奕勝出席大會，未來參選動向受到關注。邱奕勝表示，市議會副議長李曉鐘、無黨聯盟總召市議員李家興皆長年熱衷宗親會務，出席盛會係廣結善緣，無關選舉。

▲市長鄭文燦(右二)、李氏宗親總會第16屆理事長李逢增(右三) 。（圖／李氏宗親提供）

現任桃園市李氏宗親總會第16屆理事長李逢增指出，受到疫情影響，10月份前的所有活動，大多取消，幸好大家都守住健康，才能在今日舉辦一年一度的盛會，和近千宗親共同聚會，並頒發重陽敬老金給年滿80歲以上的宗長27名，弘揚敬老尊賢的孝道精神；另外，為鼓勵優秀子女力爭上游，並表揚於2021年取得博、碩士學位的李紹嘉(李清雄孫子、榮獲美國紐約大學音樂碩士)、李宇微(李蔡蘇女兒、國立成功大學建築學碩士)2人獎學金，場面溫馨。

由於，在桃園市13區皆有李氏宗親組織，而李氏宗親會也被喻為所有各姓氏宗親會員人數最多、組織最強的宗親會。包括：市長鄭文燦、議長邱奕勝、立委湯蕙禎、呂玉玲、前立委鄭寶清、市議員李家興等地方人士皆出席大會。