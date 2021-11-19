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桃42線月桃路第一期拓寬完成通車　邱奕勝：連結青埔和草漯生活圈

▲桃42線月桃路第一期拓寬完成通車

▲議長邱奕勝(右三)全力爭取桃42線月桃路全線拓寬。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔通往觀音草漯的「桃42線月桃路」、19日舉行第一期工程(中壢區領航北路月桃路至觀音區廣大路) 拓寬完成通車典禮。市長鄭文燦、議長邱奕勝等地方人士出席。爭取月桃路全線拓寬工程的議長邱奕勝表示，隨著月桃路第一標期拓寬工程完工，接下來的第二、三期工程接續進行，勢將連結青埔和草漯生活圈，加速地方發展。

▲桃42線月桃路第一期拓寬完成通車

▲桃42線月桃路道路拓寬工程。（圖／工務局提供）

議長邱奕勝稱許市府將草漯地區納入「桃42線月桃路道路拓寬工程」，非常具有前瞻眼光，因該道為連接桃園高鐵青埔站至觀音區、大園區及中壢區的重要道路，陸續展開拓寬工程，成為區域完整路網的重要串聯道路，可提升交通效益及促進地方繁榮及發展。

▲桃42線月桃路第一期拓寬完成通車

▲議長邱奕勝稱許市府將草漯地區納入「桃42線月桃路道路拓寬工程」，非常具有前瞻眼光。（圖／市議會提供）

「桃42線月桃路拓寬工程」全案規劃拓寬月桃路全線起自觀音區廣大路至中壢區領航北路，工程共分為三期施作。19日通車為第一期工程，範圍起自中壢區山東路至領航北路，總長度共3.2公里，將既有寬度約5至12公尺之道路拓寬為20公尺，規劃為雙向共4車道，工程經費約5.8億元 (其中內政部營建署補助約3.7億元)，用地費約新台幣7.5億元。

▲桃42線月桃路第一期拓寬完成通車

桃42線月桃路第二期工程範圍起自中壢區山東路至觀音區廣大路，計畫長度約2.5公里，經費約5.2億元(其中內政部營建署補助約2.6億元)，用地費約新台幣7億元，刻正辦理工程發包作業；桃42線月桃路第三期工程範圍起自觀音區廣大路打通至成功路或福山路，規劃將優先打通至成功路，後續再打通至福山路連接草漯市區，目前積極辦理定線作業中。

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