桃園2021市民聯合婚禮　邱奕勝電鍋賀禮祝福新人「蒸正幸福」

▲邱奕勝議長(左)電鍋賀禮祝福新人「蒸正幸福」。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市2021年市民聯合婚禮」14日於龍潭區名人堂花園大飯店舉行，市長鄭文燦、議長邱奕勝出席擔任証婚人。市長鄭文燦表示，去(2020)年桃園結婚對數約1萬2,900對，今年由於疫情關係，截至10月底還未達1萬對。議長邱奕勝一如以往致贈36對新人大同電鍋，期用方便的電鍋蒸煮食物，家有熱騰騰的飯菜共享，祝福新人「蒸正幸福」。

▲由於疫情關係，桃園結婚對數遽降。（圖／市議會提供）

「桃園市2021年市民聯合婚禮」今年以「愛情滿球數、幸福下一步」為主題，並選在曾是兄弟象棒球隊發源地的名人堂花園大飯店舉行，新人們進場也模擬全壘打跑壘方式，每一個壘包也有不同風格，晚上還可入住飯店體驗，祝福新人在幸福的下一步都可以達成「愛情滿球數」，留下美好回憶。

鄭市長也與邱議長分別致贈賀禮，並抽出幸福加碼金SOGO百貨禮券6,600元及1萬元共計4組，祝福每一對新人永結同心、永浴愛河。民政局陳靜航局長表示，今年桃園市民聯合婚禮以棒球風為主題設計，市府也與飯店業者合作，為新人提供活動當天2天1夜住宿。此外，每對新人可獲得由市府及市議會致贈的氣炸鍋、大同電鍋等實用3C家電及新人紀念球衣，祝福新人幸福圓滿家庭和樂，期盼每對新人帶著大家的祝福，留下一生難忘的回憶。

聯合婚禮由棒球界知名主播徐展元與淘淘擔任主持人，並邀請平鎮高中棒球隊擔任開球嘉賓揭開序幕，桃園市吉祥物丫桃、園哥引領新人進場，在Shiny Girls啦啦隊表演、知名藝人邱振哲及Live樂團現場演唱的幸福組曲中，新人模擬全壘打跑壘方式進場，氣氛甜蜜又浪漫。