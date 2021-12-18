公投冷颼颼！全國1.7萬投票所「過半完成開票」　4案不同意暫時領先

▲1218公投今日投票。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（18日）是四大公投投票日，中選會估計晚間10時前完成開票。下午4時過後陸續開票。根據中選會資料顯示，全國17479所投票所已有50%完成開票，目前四項公投都由不同意方維持穩定領先。

今是四大公投投票日，即便各政黨全力動員，但公投選情仍冷颼颼，目前已完成投票所的投票率僅38.9%上下，而四項公投票數皆由不同意方領先約20-30萬票。

根據中選會目前開票數字，核四不同意票220萬，領先同意票35萬票、反萊豬不同意票達215萬票，領先同意票約24萬

公投綁大選不同意票216萬票，領先同意票約25萬、珍愛藻礁不同意票達220萬，領先同意票約27萬票。

《公民投票法》第29條明定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

因此，總投票權人數為1982萬5468人，總額的1/4換算後為495萬6367人，代表屆時各公投案的同意票，必須達到495萬6367票，且多過不同意票，公投才能；反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，則為不通過。

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