投票率低不是壞事　林濁水「數據說話」：政黨仇恨只是少數人的仇恨

▲民進黨前立委林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

今天是公投投票日，投票率也成關注焦點，民進黨前立委林濁水18日表示，投票率低不是壞事，代表政黨仇恨並未波及多數人。他日前的貼文也表態認為，此次公投是政黨間的仇恨性投票。

林濁水在臉書表示，到中午北部已投票率大概是23％左右，南部大概是20％，若照這樣的進度，今天整體的總投票率約落在40％至45％，不會超過50％。對此，林濁水認為，如果真的（投票率數據），那就是政黨的仇恨，只是少數人的仇恨，「不是壞事」。

針對公投案的態度，林濁水今天稍早就發文批評，藻礁、萊肉「國民黨錯得令人痛心」，但是這兩個錯，是民進黨先害過一遍台灣了，民進黨把民眾燒得沸騰，今天「國民黨報仇為先，將錯就錯，趁火打劫」。民進黨則是死不認錯，民眾借機「教訓民進黨」。「不教訓固不足洩恨，但是不能恨到國家跟民進黨一齊受害，投票千萬記住這一點」。

林濁水也於日前的貼文中表態，認為這次公投是仇恨性的，「公投到底是對人還是對事？」新北市長侯友宜有字天書，雖然高深，但是有一點很清楚「兩黨都不對事，除此之外什麼也沒講」。兩黨儘管聲廝力竭，但是立場反覆矛盾，充分展現的是，公投既不對事也不對人，就只是對敵。

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