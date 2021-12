發聲力挺李靚蕾　劉宥彤批王力宏：女人的善良不該成為壞人的遮羞布

▲永齡基金會執行長劉宥彤 。(資料照/記者李毓康攝)

實習記者張鈞量/台北報導

藝人王力宏日前傳出離婚消息,更遭前妻李靚蕾聲明指控召妓、炮友成堆,引起各界熱議。永齡基金會執行長劉宥彤18日表示,女人的善良不該成為壞人的遮羞布。並呼籲民眾抵制與渣男相關的品牌,「女孩兒們無需委屈、忍受他人自以為是的評價、冷暴力」。

劉宥彤透過臉書呼籲,女人的善良不應該成為壞人的遮羞布,一起無限期抵制所有不與渣男劃清界限的品牌。女孩兒們無需委屈、忍受他人自以為是的評價、冷暴力(勇敢試、勇敢放棄,我們對自己負責)。

劉宥彤也分享了李靚蕾的聲明內容,「從今以後我要善待自己,我會重生,也會做孩子們最堅強的倚靠和最好的榜樣,讓他們知道人生就算跌到了谷底一樣可以靠自己的力量再爬起來」、「行到水窮處,坐看雲起時。到了深淵,今天以後的每一天,都只會越來越好。這句話勉勵自己也勉勵所有正在經歷人生磨難的你。願我們無論經歷什麼都能相信Life is10% what happens to you and 90% how you react to it (人生是10%發生在你身上的事,90%你的反應)」。

對此,網友也留言表示支持,「執行長的正義之聲」、「女人真辛苦」、「李覲蕾真的很勇敢」、「一個三寶媽的沉重告白,需要社會大眾給予支持」,希望能讓李覲蕾走出王力宏的陰影。