周揚青VS李靚蕾「誰是核彈攻擊？」　網1關鍵一面倒：一定死

▲有網友發起討論「周楊青 和 李靚蕾 誰是核彈式攻擊？」（圖／翻攝自（左）羅志祥微博、（右）李靚蕾IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

李靚蕾17日深夜發出一封近5千字長信，控訴王力宏愛約炮、劈腿，連她懷孕時也不放過，一夕毀滅男方「情歌王子」的形象，引爆網上熱論。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，想起去年初，周揚青也踢爆「小豬」羅志祥長期劈腿、約炮、玩多P，不禁問卦「周楊青 和 李靚蕾 誰是核彈式攻擊？」話題引發熱論。

這位網友文中表示，「去年，周揚青的多人運動言論，把羅志祥打回原形，到現在還一蹶不振，勉強接到花蓮跨年晚會，連羅志祥開YouTube頻道，點閱人數也是令人鼻酸。」而昨日李靚蕾在IG控訴王力宏劈腿外遇，到上海開演唱會，還跟炮友黏整晚、拍吻照和貼奶照，「周揚青和李靚蕾，誰是最厲害的核彈式攻擊？」

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話題一出引發熱議，網友幾乎一面倒，「羅被爆的內容完全不意外，王比較猛」、「周強勢多了，李只是被動回應」、「李隱忍很久，周忍不了」、「正宮反擊絕對核彈級，且形象反差太大了，張力破表」、「羅志祥只是渣，王這做法比渣還不如」、「羅形象本來就很多妹圍繞」、「羅如果是原子彈，王應該是沙皇氫彈了。」

還有人點出這次是「真核彈」的最大1關鍵，「一個結婚，一個未婚」、「有結婚比較嚴重吧？況且形象也不一樣」、「王絕對更慘，形象塑造屌打羅，但羅是道德問題，王有法律問題，結婚的一定死」、「羅又沒結婚」、「羅沒碰已婚吧？都碰未婚小模」、「羅是有結婚嗎？王是已婚耶！天差地遠好嗎」、「未婚了不起就是風流愛玩，已婚就準備上法院。」