　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

初戀最難忘！兵變哥傳訊人妻：愛妳30年　結伴「遊摩鐵」慘了

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲桃園一名人妻今年初和30年前的吳姓前男友重新取得聯繫，被吳男的甜言蜜語灌迷湯，進而和吳男外遇。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／新北報導

新北市一名人妻今年2月透過臉書重新和30年前的吳姓前男友取得聯繫，重新連絡上的2人相談甚歡，吳男更主動向人妻表示，2人失聯後30年來他一直都在尋找人妻的下落，換取人妻的信任，並對人妻展開猛烈追求，2人進而同遊茶藝館、水族館和摩鐵等約會勝地，直到被人妻的老公發現，怒對吳姓小王提告求償200萬元。新北地院審理後，判吳男須賠償人妻老公40萬元。

一名人妻今年2月透過臉書共同好友，重新和30年前的吳姓前男友連絡上，過程中2人相談甚歡，更有久別重逢的喜悅，不過過程中吳男卻主動向人妻表示，2人當年會失聯的主因是因為他去當兵，而這30年來他一直在苦苦尋找人妻，讓人妻聽了相當感動，進而決定相約見面。

吳男見到30年未見的前女友相當激動，直接在車上抱住人妻，還向人妻表示「這30年來都一直深愛著她」，並從此次見面後也不顧人妻已婚有老公，對著人妻展開猛烈追求攻勢，人妻最終心軟，答應吳男的邀約，2人一起去看星星、互相擁吻，此後便開始四處遊玩，前往水族館約會增進感情，同時遊遍北部各個摩鐵，最終因人妻自絕對不起老公，向老公坦承外遇，才讓整起事件曝光。

人妻老公主張，事件爆發後，他和老婆因需承受家人親友的異樣眼光，因而罹患憂鬱症，更因此出現自殺傾向，需要人妻時刻在旁照顧，事發後人妻也相當自責，導致人妻憂鬱症復發，2人均身心受創，怒對吳姓小王求償200萬元。

庭審時，吳男則向法官否認有和人妻發生性行為，但對於曾對人妻展開猛烈追求、約會和擁吻等，均不爭執。

新北地院審理後指出，從吳男和人妻的對話來看，吳男明知人妻已有婚配，卻還親熱的稱呼人妻為「老婆」，並持續和人妻出遊餐敘，2人並有互相擁抱與親吻等親密行為。

而人妻出庭時也證稱，她16、17歲時和吳男為男女朋友關係，2人重逢後，2人約有過10次性行為，發生地點除車上外還遍布各地汽車旅館，而2人的對話中有她曾傳了一句「現在吃到了玩到了就要拍拍屁股離開」給吳男，意思是他們已發生性關係，且發生性關係時吳男知道她已有配偶，而她也知道吳男已結婚。人妻指出，她原本不打算和吳男發生關係，是因吳男不斷告訴她「他找她30幾年，思念她30幾年，也愛了她30幾年，是她造成他現在的不幸生活」，吳男還不斷勸她離婚，去台北，並承諾會養她等語，因而被吳男感動，並認為對吳男有虧欠，因此才會和吳男發生性關係。

新北地院審理後認為，吳男和人妻舉止親密，且常同遊摩鐵，已明顯逾越一般男女正常社交範疇，足以危害人妻夫妻間之信任、幸福，雖然吳男強調2人前往摩鐵僅單純休息聊天，但衡以一般社會常情來看，摩鐵具有私密性，而孤男寡女共處一室僅生瓜田李下之嫌，不採信吳男的辯詞，認為人妻老公求償有據，判吳男須賠償人妻老公40萬元。

►蠶絲外套10880元→2592元

ET快訊
王力宏再爆「獵豔16歲師妹」！　她嚇：還好嫁的不是你
快訊／反萊豬不同意票「領先幅度增大！」
快訊／「藻礁公投」逆轉！　不同意超車
快訊／重啟核四「皆破20萬」拉鋸！　反對暫領先
快訊／無端缺席選舉勤務　烏日警所長陳屍水溝
快訊／公投綁大選「不同意票」先破萬！　持續拉鋸中
汪小菲爆「出軌25歲女星」　大S親回應了！
周揚青VS李靚蕾「誰是核彈攻擊？」　網一面倒選她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

首例海巡船艦起火！巡護七號大修出海試航　「火燒船艙」拖返港

不滿個資遭PO網半夜談判　區公所前鬥毆警方火速逮7人

初戀最難忘！兵變哥傳訊人妻：愛妳30年　結伴「遊摩鐵」慘了

三重蔥油餅攤販睡著…慣竊失風「揮剪刀割頸」！被逮喊：來不及花

正妹車禍長髮遭輾壓！她趴車旁痛哭：嗚哇～毀容了　警剪髮助脫困

快訊／無端缺席選舉勤務！烏日警所長陳屍水溝　機車重壓身上亡

彰化棄置場狂燒6天今增10消防車灌救　警朝人為縱火方向偵辦

糗！迴轉半徑不夠　消防車執行任務途中翻落邊坡1人受傷

國道大車載小車僅綁一條索！後車全嚇傻眼　警喊：趕快來檢舉

輕拍2巴掌竟打死街友　明知對方有傷仍下重手６月改判7年2月

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

EP03_網路版_PROMO2賽制殘酷升級 選手進入1vs1廝殺對決

男子載母「自撞路邊汽車」雙亡　詭異監視器曝光：周邊都沒行車

寧夏夜市「刺青男仆街」以為被笑　撂人棍棒毆打砸車！夫妻衰斷指

《聲林3》阿蘭搬自創曲！小宇：絕對我的菜　艾怡良高評價「你就回金曲獎吧」

柯爾鴨洗澡下秒頭探出水面萌翻　羽毛光滑又防水網笑：這有上蠟

首例海巡船艦起火！巡護七號大修出海試航　「火燒船艙」拖返港

不滿個資遭PO網半夜談判　區公所前鬥毆警方火速逮7人

初戀最難忘！兵變哥傳訊人妻：愛妳30年　結伴「遊摩鐵」慘了

三重蔥油餅攤販睡著…慣竊失風「揮剪刀割頸」！被逮喊：來不及花

正妹車禍長髮遭輾壓！她趴車旁痛哭：嗚哇～毀容了　警剪髮助脫困

快訊／無端缺席選舉勤務！烏日警所長陳屍水溝　機車重壓身上亡

彰化棄置場狂燒6天今增10消防車灌救　警朝人為縱火方向偵辦

糗！迴轉半徑不夠　消防車執行任務途中翻落邊坡1人受傷

國道大車載小車僅綁一條索！後車全嚇傻眼　警喊：趕快來檢舉

輕拍2巴掌竟打死街友　明知對方有傷仍下重手６月改判7年2月

投票前夕還未收到公投通知單　原是遭鄰長失智家人撕毀

王力宏再爆獵豔16歲師妹！　「寫歌當禮物」她嚇：還好嫁的不是你

快訊／北市「章魚哥」天玉里開票　「重啟核四」不同意票最多

台中投票率粗估41%　3人撕毀4張選票案最高罰5萬

滿滿油亮膠質！中永和腿庫飯便當　口感軟嫩不乾柴、甘甜不死鹹

投票所空蕩蕩「台灣人對政治無感？」　網點1原因：沒動力

乳癌轉移不再剩化療！新標靶過適應症　亞洲人平均多活5.1個月

首例海巡船艦起火！巡護七號大修出海試航　「火燒船艙」拖返港

不滿個資遭PO網半夜談判　區公所前鬥毆警方火速逮7人

不斷更新／公投綁大選拉開差距　不同意票破12萬領先

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

長腿少女無照雙載出事了　闖紅燈撞賓士休旅

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

男與小女友母校廁所玩四腳獸　下場曝

蛋砸科管局抗爭　寶山三期徵收戶辛酸

即／「重啟核四」票帶回家沖馬桶

自小客國5火燒車　20歲駕駛棄車逃命

桃園公寓分租套房火災　1男不治

新莊騎士疑自摔！遭客運維修車輾過慘死

機車雙載自撞！男酒測值0.98傷重亡　老母也陪葬

「最聰明醫師」孔繁錦涉性侵！今出面道歉

快訊／無端缺席選舉勤務！烏日警所長陳屍水溝

網紅閨房成毒窟　警搜索驚見「這東西」

騎載母自撞雙亡　詭異追尾監視器曝光

男「被槍指著」開車撞死槍手　法院認正當防衛

更多熱門

相關新聞

周揚青、李靚蕾誰是核彈攻擊？　網一面倒

周揚青、李靚蕾誰是核彈攻擊？　網一面倒

李靚蕾17日深夜發出一封近5千字長信，控訴王力宏愛約炮、劈腿，連她懷孕時也不放過，一夕毀滅男方「情歌王子」的形象，引爆網上熱論。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，想起去年初，周揚青也踢爆「小豬」羅志祥長期劈腿、約炮、玩多P，不禁問卦「周楊青 和 李靚蕾 誰是核彈式攻擊？」話題引發熱論。

王力宏1件事「害慘周杰倫」！　網抖超陰往事：得罪超多大佬

王力宏1件事「害慘周杰倫」！　網抖超陰往事：得罪超多大佬

雙12摩鐵開趴　3男酒後水果刀大亂鬥濺血

雙12摩鐵開趴　3男酒後水果刀大亂鬥濺血

尪外遇離婚「18萬聘金還我」　加討1物...網唾棄笑了

尪外遇離婚「18萬聘金還我」　加討1物...網唾棄笑了

她目睹男友「劈腿實錄」綠炸　網：是好事

她目睹男友「劈腿實錄」綠炸　網：是好事

關鍵字：

婚外情外遇人夫人妻初戀摩鐵

讀者迴響

熱門新聞

王力宏召妓被拍！李靚蕾毀滅性離婚「每城市都有唯一炮友」

李靚蕾毀滅王力宏點名「吳XX」　網驚：有內幕！

快訊／王力宏現身了！「對鏡頭做1動作」

快訊／李靚蕾深夜長文揭與王力宏離婚內幕

快訊／李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

妻快生產王力宏還在約炮！　李靚蕾：違反法規也要去

王力宏召妓花名冊「記錄炮友特徵」荒淫內容被李靚蕾抓包

王力宏「放閃照全是P圖」！網揪5大鐵證說謊

王力宏砲友曖昧叫他「宏宏」　鍵盤柯南挖出這位女星

王力宏召妓早被爆？13年前《康熙》小本本：酒店玩超兇

快訊／徐若瑄衰捲王力宏婚變　深夜暴怒反擊

徐若瑄深夜92字聲明「2度重發」！

李靚蕾爆長文藏2字　暗示王力宏「男女通吃」

李靚蕾16歲王力宏就下手！　睡完隔天翻臉

王力宏遭李靚蕾千字文毀滅！好友陳建州親回應

更多

最夯影音

更多
《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費
拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面