初戀最難忘！兵變哥傳訊人妻：愛妳30年　結伴「遊摩鐵」慘了

▲桃園一名人妻今年初和30年前的吳姓前男友重新取得聯繫，被吳男的甜言蜜語灌迷湯，進而和吳男外遇。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／新北報導

新北市一名人妻今年2月透過臉書重新和30年前的吳姓前男友取得聯繫，重新連絡上的2人相談甚歡，吳男更主動向人妻表示，2人失聯後30年來他一直都在尋找人妻的下落，換取人妻的信任，並對人妻展開猛烈追求，2人進而同遊茶藝館、水族館和摩鐵等約會勝地，直到被人妻的老公發現，怒對吳姓小王提告求償200萬元。新北地院審理後，判吳男須賠償人妻老公40萬元。

一名人妻今年2月透過臉書共同好友，重新和30年前的吳姓前男友連絡上，過程中2人相談甚歡，更有久別重逢的喜悅，不過過程中吳男卻主動向人妻表示，2人當年會失聯的主因是因為他去當兵，而這30年來他一直在苦苦尋找人妻，讓人妻聽了相當感動，進而決定相約見面。

吳男見到30年未見的前女友相當激動，直接在車上抱住人妻，還向人妻表示「這30年來都一直深愛著她」，並從此次見面後也不顧人妻已婚有老公，對著人妻展開猛烈追求攻勢，人妻最終心軟，答應吳男的邀約，2人一起去看星星、互相擁吻，此後便開始四處遊玩，前往水族館約會增進感情，同時遊遍北部各個摩鐵，最終因人妻自絕對不起老公，向老公坦承外遇，才讓整起事件曝光。

人妻老公主張，事件爆發後，他和老婆因需承受家人親友的異樣眼光，因而罹患憂鬱症，更因此出現自殺傾向，需要人妻時刻在旁照顧，事發後人妻也相當自責，導致人妻憂鬱症復發，2人均身心受創，怒對吳姓小王求償200萬元。

庭審時，吳男則向法官否認有和人妻發生性行為，但對於曾對人妻展開猛烈追求、約會和擁吻等，均不爭執。

新北地院審理後指出，從吳男和人妻的對話來看，吳男明知人妻已有婚配，卻還親熱的稱呼人妻為「老婆」，並持續和人妻出遊餐敘，2人並有互相擁抱與親吻等親密行為。

而人妻出庭時也證稱，她16、17歲時和吳男為男女朋友關係，2人重逢後，2人約有過10次性行為，發生地點除車上外還遍布各地汽車旅館，而2人的對話中有她曾傳了一句「現在吃到了玩到了就要拍拍屁股離開」給吳男，意思是他們已發生性關係，且發生性關係時吳男知道她已有配偶，而她也知道吳男已結婚。人妻指出，她原本不打算和吳男發生關係，是因吳男不斷告訴她「他找她30幾年，思念她30幾年，也愛了她30幾年，是她造成他現在的不幸生活」，吳男還不斷勸她離婚，去台北，並承諾會養她等語，因而被吳男感動，並認為對吳男有虧欠，因此才會和吳男發生性關係。

新北地院審理後認為，吳男和人妻舉止親密，且常同遊摩鐵，已明顯逾越一般男女正常社交範疇，足以危害人妻夫妻間之信任、幸福，雖然吳男強調2人前往摩鐵僅單純休息聊天，但衡以一般社會常情來看，摩鐵具有私密性，而孤男寡女共處一室僅生瓜田李下之嫌，不採信吳男的辯詞，認為人妻老公求償有據，判吳男須賠償人妻老公40萬元。