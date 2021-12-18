王力宏1件事「害慘周杰倫」！　網抖超陰往事：得罪超多大佬

記者邱晟軒／綜合報導

李靚蕾昨（17日）深夜突發毀滅式長文，踢爆前夫王力宏各種渣男行徑，約砲、召妓樣樣來，還和演藝圈不少「好朋友」關係匪淺。對此，就有網友一早發現周杰倫火速切割，取消對王力宏的IG追蹤，更有人挖出2009年兩人的一段往事，令不少網友痛批王力宏「他好陰啊！」

「說一個12年前的老新聞，應該不算是落井下石吧？」《君君的旅行日記》今在微博發文表示，在華語樂壇最後苟延殘喘的時候，許多歌手會買榜，而在2009年的時候，王力宏就發起了一個「拒絕買榜」的活動。

《君君的旅行日記》表示，當天的記者會找來許多媒體，為了讓響應的聲音更大，王力宏還找來了周杰倫，不料抱病出席的周杰倫到場後，王力宏自己卻缺席，官方給出的理由是他患了急性腸胃炎，「當時周杰倫就一個人面對所有記者，說請公司不要再買榜了。」

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▲王力宏多年前「曾放鳥周杰倫」，尷尬往事再被挖。（圖／翻攝自微博）

《君君的旅行日記》指出，一周後，王力宏在宣傳新歌時為缺席辯解，「這些風雨、買榜、暗批，我不願意參與，我希望保持中立」，然後卻又否認自己是發起活動的人。

《君君的旅行日記》文末說，「我當時看新聞就知道王力宏把名譽看的特別重，即使是他發起的活動，他覺得可能會引發異議，在斟酌後會選擇否認和缺席，所以現在心情肯定非常難熬。」

貼文曝光後，立刻喚起許多網友的回憶，紛紛回應「周杰倫因為這事得罪了很多圈內的大佬，那年周杰倫被各種造謠，他血厚才挺過來」、「作為杰倫粉想到這件事就氣」、「我記得這件事，周杰倫當時滿慘的」、「周杰倫這不是被他擺了一道嗎？這人人品真是有大問題」、「好傢伙他好陰啊！」、「心機BOY」。

▼不少大陸網友紛紛為周杰倫抱不平！（圖／翻攝自微博）