　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王力宏1件事「害慘周杰倫」！　網抖超陰往事：得罪超多大佬

記者邱晟軒／綜合報導

李靚蕾昨（17日）深夜突發毀滅式長文，踢爆前夫王力宏各種渣男行徑，約砲、召妓樣樣來，還和演藝圈不少「好朋友」關係匪淺。對此，就有網友一早發現周杰倫火速切割，取消對王力宏的IG追蹤，更有人挖出2009年兩人的一段往事，令不少網友痛批王力宏「他好陰啊！」

「說一個12年前的老新聞，應該不算是落井下石吧？」《君君的旅行日記》今在微博發文表示，在華語樂壇最後苟延殘喘的時候，許多歌手會買榜，而在2009年的時候，王力宏就發起了一個「拒絕買榜」的活動。

《君君的旅行日記》表示，當天的記者會找來許多媒體，為了讓響應的聲音更大，王力宏還找來了周杰倫，不料抱病出席的周杰倫到場後，王力宏自己卻缺席，官方給出的理由是他患了急性腸胃炎，「當時周杰倫就一個人面對所有記者，說請公司不要再買榜了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王力宏多年前「放鳥周杰倫」，尷尬往事被挖。（圖／翻攝自微博）

▲王力宏多年前「曾放鳥周杰倫」，尷尬往事再被挖。（圖／翻攝自微博）

《君君的旅行日記》指出，一周後，王力宏在宣傳新歌時為缺席辯解，「這些風雨、買榜、暗批，我不願意參與，我希望保持中立」，然後卻又否認自己是發起活動的人。

《君君的旅行日記》文末說，「我當時看新聞就知道王力宏把名譽看的特別重，即使是他發起的活動，他覺得可能會引發異議，在斟酌後會選擇否認和缺席，所以現在心情肯定非常難熬。」

貼文曝光後，立刻喚起許多網友的回憶，紛紛回應「周杰倫因為這事得罪了很多圈內的大佬，那年周杰倫被各種造謠，他血厚才挺過來」、「作為杰倫粉想到這件事就氣」、「我記得這件事，周杰倫當時滿慘的」、「周杰倫這不是被他擺了一道嗎？這人人品真是有大問題」、「好傢伙他好陰啊！」、「心機BOY」。

▼不少大陸網友紛紛為周杰倫抱不平！（圖／翻攝自微博）

▲▼王力宏多年前「放鳥周杰倫」，尷尬往事被挖。（圖／翻攝自微博）

▲▼王力宏多年前「放鳥周杰倫」，尷尬往事被挖。（圖／翻攝自微博）

►蠶絲外套10880元→2592元

ET快訊
王力宏再爆「獵豔16歲師妹」！　她嚇：還好嫁的不是你
快訊／反萊豬不同意票「領先幅度增大！」
快訊／「藻礁公投」逆轉！　不同意超車
快訊／重啟核四「皆破20萬」拉鋸！　反對暫領先
快訊／無端缺席選舉勤務　烏日警所長陳屍水溝
快訊／公投綁大選「不同意票」先破萬！　持續拉鋸中
汪小菲爆「出軌25歲女星」　大S親回應了！
周揚青VS李靚蕾「誰是核彈攻擊？」　網一面倒選她

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

投票所空蕩蕩「台灣人對政治無感？」　網點1原因：沒動力

不斷更新／重啟核四「反對票破30萬」＞同意票27萬！

不斷更新／「珍愛藻礁公投」逆轉　不同意破10萬票

嘉藥幼保X房角石X南關社大　聖誕傳愛關懷兒少

3天後到期！屆效莫德納還有3萬劑　北車接種站最新施打人數曝

房間2年沒小強！第3年破功他崩潰...網點1關鍵：沒離開過

桃園防疫旅館爆發群聚案　擴大採檢470人結果出爐

兒知自己「牡羊座」大哭...媽眼神死！　原因曝光網傻眼

周揚青VS李靚蕾「誰是核彈攻擊？」　網1關鍵一面倒：一定死

李靚蕾沉默2天不忍了！作家揭全因「王力宏致命1錯誤」：自找的

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

EP03_網路版_PROMO2賽制殘酷升級 選手進入1vs1廝殺對決

男子載母「自撞路邊汽車」雙亡　詭異監視器曝光：周邊都沒行車

寧夏夜市「刺青男仆街」以為被笑　撂人棍棒毆打砸車！夫妻衰斷指

《聲林3》阿蘭搬自創曲！小宇：絕對我的菜　艾怡良高評價「你就回金曲獎吧」

柯爾鴨洗澡下秒頭探出水面萌翻　羽毛光滑又防水網笑：這有上蠟

投票所空蕩蕩「台灣人對政治無感？」　網點1原因：沒動力

不斷更新／重啟核四「反對票破30萬」＞同意票27萬！

不斷更新／「珍愛藻礁公投」逆轉　不同意破10萬票

嘉藥幼保X房角石X南關社大　聖誕傳愛關懷兒少

3天後到期！屆效莫德納還有3萬劑　北車接種站最新施打人數曝

房間2年沒小強！第3年破功他崩潰...網點1關鍵：沒離開過

桃園防疫旅館爆發群聚案　擴大採檢470人結果出爐

兒知自己「牡羊座」大哭...媽眼神死！　原因曝光網傻眼

周揚青VS李靚蕾「誰是核彈攻擊？」　網1關鍵一面倒：一定死

李靚蕾沉默2天不忍了！作家揭全因「王力宏致命1錯誤」：自找的

投票前夕還未收到公投通知單　原是遭鄰長失智家人撕毀

王力宏再爆獵豔16歲師妹！　「寫歌當禮物」她嚇：還好嫁的不是你

快訊／北市「章魚哥」天玉里開票　「重啟核四」不同意票最多

台中投票率粗估41%　3人撕毀4張選票案最高罰5萬

滿滿油亮膠質！中永和腿庫飯便當　口感軟嫩不乾柴、甘甜不死鹹

投票所空蕩蕩「台灣人對政治無感？」　網點1原因：沒動力

乳癌轉移不再剩化療！新標靶過適應症　亞洲人平均多活5.1個月

首例海巡船艦起火！巡護七號大修出海試航　「火燒船艙」拖返港

不滿個資遭PO網半夜談判　區公所前鬥毆警方火速逮7人

不斷更新／公投綁大選拉開差距　不同意票破12萬領先

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

婚後零緋聞！「演藝圈清流男藝人」鄉民全點名他

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

「離婚常見體質」她曝5點渣爆　網嘖：王力宏全都中

王力宏騙生3胎　兩岸罕見同條心！網嘆：台輸了

王力宏1件事「害慘周杰倫」！　網抖超陰往事：得罪超多大佬

坐過高鐵就回不去　南部人2點打臉：寧願搭台鐵

不斷更新／重啟核四「反對票28萬↑」

周揚青、李靚蕾誰是核彈攻擊？　網一面倒

李靚蕾忍2天才發聲！作家揭全因「王力宏致命1錯誤」

10°C警戒急凍變色　雨彈下周強襲

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

優質偶像王力宏成「變質嘔像」！美女律師：爛

王力宏形象毀了！美女人妻怒「敢偷吃就要敢承認」

更多熱門

相關新聞

王力宏醜聞消失遭疑「花錢撤熱搜」新浪CEO曝內幕

王力宏醜聞消失遭疑「花錢撤熱搜」新浪CEO曝內幕

歌手王力宏被爆約砲劈腿、召妓等男女關係混亂內幕，前妻李靚蕾5000字血淚控訴震撼各界，然而娛樂圈如此重大醜聞，「王力宏出軌」、「李靚蕾發文」全都無法登上微博熱搜，引發陸網質疑「花錢撤熱搜」。對此新浪微博CEO王高飛低調回應。

李靚蕾忍2天才發聲！作家揭全因「王力宏致命1錯誤」

李靚蕾忍2天才發聲！作家揭全因「王力宏致命1錯誤」

不怕「王力宏」讓公投失焦　趙少康：公投比八卦重要1萬倍

不怕「王力宏」讓公投失焦　趙少康：公投比八卦重要1萬倍

還有男歌手比王力宏更渣！狗仔驚爆「最渣的那個」

還有男歌手比王力宏更渣！狗仔驚爆「最渣的那個」

陸官媒狠批王力宏渣男行徑：人設崩塌絕非偶然

陸官媒狠批王力宏渣男行徑：人設崩塌絕非偶然

關鍵字：

周杰倫王力宏李靚蕾出軌約砲外遇BY2

讀者迴響

熱門新聞

王力宏召妓被拍！李靚蕾毀滅性離婚「每城市都有唯一炮友」

李靚蕾毀滅王力宏點名「吳XX」　網驚：有內幕！

快訊／王力宏現身了！「對鏡頭做1動作」

快訊／李靚蕾深夜長文揭與王力宏離婚內幕

快訊／李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

妻快生產王力宏還在約炮！　李靚蕾：違反法規也要去

王力宏召妓花名冊「記錄炮友特徵」荒淫內容被李靚蕾抓包

王力宏「放閃照全是P圖」！網揪5大鐵證說謊

王力宏砲友曖昧叫他「宏宏」　鍵盤柯南挖出這位女星

王力宏召妓早被爆？13年前《康熙》小本本：酒店玩超兇

快訊／徐若瑄衰捲王力宏婚變　深夜暴怒反擊

徐若瑄深夜92字聲明「2度重發」！

李靚蕾爆長文藏2字　暗示王力宏「男女通吃」

李靚蕾16歲王力宏就下手！　睡完隔天翻臉

王力宏遭李靚蕾千字文毀滅！好友陳建州親回應

更多

最夯影音

更多
《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費
拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面