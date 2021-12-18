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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公投意外／擔心蓋廢票激動送醫　烏龍檢舉「他要我蓋4個不同意」

▲彰化爆烏龍檢舉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲延和公園爆烏龍檢舉。（圖／記者唐詠絮翻攝

記者唐詠絮／彰化報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案今天登場，上午在彰化市彰興國中有１名婦人(58歲) 因為情緒太過激動送醫，延和公園則有1名男子聲稱有民防人員要他「蓋下4個不同意」，驚動分局長王國峯及市長林世賢到場了解，在現場與選務人員訪查後，才知道是烏龍一場。

▲彰化爆烏龍檢舉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲分局長王國峯與選務人員。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣共設置1078個投開票所，有4,246,284張公投選票，今天從上午8點起就陸續有民眾前往投票，秩序維持良好，彰化市彰興國中投開票所，有1名婦人肢體無力，呈現大字型躺在地上，但意識清楚，看到消防救護人員到時，還情緒激動的表示，「投票印蓋不順」擔心蓋成廢票，被送往彰基救護。

▲彰化爆烏龍檢舉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲首投族女大生。（圖／記者唐詠絮攝）

在延和公園部分，分局長王國峯表示，一名男子聲稱有民防人員要他「四個都要蓋不同意」，但民防人員及投開票所選務人員否認也沒聽到，查無具體事證後，這名男子隨後也離開。

彰化首投族有2萬餘人，員林市大明里長小女兒張芳瑜便是首投族之一，她早在7天前就訂了返回彰化的火車票，甚至還當起志工，在火車站前高舉公投立牌，呼籲民眾要前往投票。

此次公投選舉，必須依照戶籍地投票，若不克前往也必須提前申請，因此有家住埔心的老婦人因戶籍在台中市，一大早花了1千多元還雇計程車專程到台中投票；另外在員林國小投開票所，也有台中員警請假2小時搭車返鄉投票。

▲彰化爆烏龍檢舉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲立委陳素月喊話要民眾投票。（圖／記者唐詠絮攝）

另外立委陳素月也提醒民眾，看起來人潮沒有很多，也讓她很擔心，這幾個議題都與未來生活習習相關，選票是決定台灣的未來關鍵，「希望民眾都能投下4個不同意票，讓台灣更有力」。

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