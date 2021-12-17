快訊／為核四絕食超過100小時！黃士修激動喊「永不對國家機器低頭」

記者楊蕓／台北報導

明（18）天就是公投投票日，國民黨今天晚間6點在自由廣場舉辦「民主守夜」造勢全力催票。包括國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、國民黨前主席、公民團體、公投領銜人以及黨籍立委、縣市議會、縣市長等接力宣講，現場湧入超過千人，人潮持續增加中。

重啟核四公投案領銜人黃士修致詞時表示，他已經絕食超過100小時，沒什麼力氣帶著大家喊話，但他希望告訴大家，明天投票決定了中南部民眾生存的權益。他指出，去年超過9600人因肺癌死亡，且每年都在增加，再過兩、三年，每一年因為肺癌死亡將超過1萬人，他痛批民進黨政府，「你們搞非核家園，有沒有想過中南部民眾的命？」

黃士修接著說，決定絕食就是希望用自己的犧牲，換取社會大眾對投票的重視，不要被少數政黨動員，蓋過全國多數的民意，今天中間選民可能還有半數不知道明天就要投票，難道中南部的人天生命賤？

黃士修感性的說，他沒有辦法保證每個故事都有圓滿結局，但他必須奮鬥到最後一刻，永遠不對國家機器低頭，懇求大家明天一定要出門投票，「我們只是想好好活著，我們有生存的權利，有免於恐懼的自由的權利，平凡人也能有自己的力量，守護自己心中的正義」，最後他深深一鞠躬懇託大家投下同意票，現場群眾也高喊「士修加油」替他打氣。

▲國民黨民主守夜活動 。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）



