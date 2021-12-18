男大生回母校辦手續　帶16歲小女友廁所玩四腳獸下場慘曝

▲張姓男大生在2018年回高中母校辦理折抵兵役役期程序時，竟和16歲的女友在廁所上演四腳獸，事後被少女母親慘告。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／彰化報導

彰化一名張姓男大生和當年僅有16歲的少女花花（化名）為前男女朋友關係，2018年間，張男為回高中母校辦理折抵兵役役期，邀約女友和他一起回去，2人一時興起，竟在廁所上演四腳獸的劇情，張男還將過程拍下，事後被花花母親發現後怒提告。彰化地院審理後，依拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，判張男有期徒刑6月，緩刑2年，並須接受3場法治教育。

張姓男子2018年時，和當時年僅16歲的少女花花為男女朋友關係，同年7、8月間，張男為回高中母校辦理折抵兵役役期，邀約花花和他一起回校辦理程序，不過2人一時興起，竟在高中廁所直接上演四腳獸劇情，張男還將過程全部拍下，事後被花花母親發現，怒將張男告上法院。

彰化地院審理後指出，考量張男在從事上述行為時年僅19歲，且和花花當時為男女朋友關係，少年人血氣方剛，對於性或情慾之追求不免好奇衝動，依當時情形來看，2人是在約會的情形下進行，而且從2人的對話觀之，2人不但互稱「公」、「婆」，更互傳情書，顯然是一般熱戀中的男女朋友關係，且張男並未強迫花花，並於犯後坦承犯行，而相關影片已在2人分手後刪除，並未外流，只因花花母親無調解意願而未能和解，依拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，判處張男有期徒刑6月，緩刑2年，並須接受3場法治教育。