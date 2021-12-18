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平安夜天氣出爐！颱風「雨彈轟3天」再迎冷空氣　2區整天陰雨

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲今日冷空氣影響下各地涼冷。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日冷空氣持續影響，是冷空氣最強時刻，水氣也會逐漸減少，台北、桃園、基隆、宜蘭逐漸轉為陰天偶爾下雨的天氣。下周一開始雷伊颱風外圍環流影響台灣，全台都會有雨，尤其周二將是降雨高峰。另外預計平安夜將有東北季風影響，北、東整天陰雨。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急貼文表示，今日是冷空氣最強時刻，水氣也會逐漸減少，台北、桃園、基隆、宜蘭逐漸轉為陰天偶爾下雨的天氣。其他地區維持多雲到晴。明日輻射冷卻影響下，早晚可能有11到13度低溫。

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▲周末各地溫度預測。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲周末各地溫度預測。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書粉專天氣風險貼文指出，今天還是以迎風面降雨為主，大台北及宜蘭地區陰時多雲偶有短暫陣雨，中南部則是相對穩定晴到多雲的好天氣，不過到了今天深夜南方水氣逐漸北抬，中南部雲量增多，山區有機會因為地形攔截水氣而有零星降雨發生。

天氣風險表示，中颱雷伊颱風目前已經通過菲律賓到南海，預計帶來的水氣影響時間從下周一下半天到下周三上半天，主要降雨明顯的時間會在下周二，全臺都會是陰雨的天氣，中北部甚至會有短時較大雨勢出現。

下周四以後天氣逐漸穩定，各地降雨明顯減少，周五平安夜東北季風增強，不過沒有帶來明顯的冷空氣；迎風面北部、東北部天氣陰雨，中南部則為多雲到晴的天氣。

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