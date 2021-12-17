急凍下探10度！想放寒流假？　要看大陸冷氣團夠不夠力

▲大陸冷氣團襲來，但距離寒流假的標準還有段差距。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著時序進入冬季，位處北回歸線的台灣也不時會受到強烈冷空氣、寒流的影響，近年不只在高山地區，甚至有些低海拔、空曠地帶等也會出現下雪、下冰雹的狀況。但台灣目前沒有明確定義的「寒流假」，仍是授權給地方政府，視當下的狀況進行認定。

根據天氣預報，17日起到周日清晨，鋒面掠過、強冷空氣南下，氣溫會遽降、明顯轉冷，最低溫預計會在18日的清晨出現，有符合大陸冷氣團定義的機率，北台灣平地最低氣溫也將降至10、11度左右，要注意保暖。

中央氣象局的定義，氣溫14度以上時，屬東北季風；氣溫12度到14度，屬大陸冷氣團；氣溫10到12度，屬強烈大陸冷氣團；氣溫10度以下，則是寒流等級。但上述資料僅作參考，民眾實際的體感溫度，還會因地貌的不同以及都市化程度。

至於外界關心的「寒流假」，目前國內尚沒有明確的定義。《天然災害停止上班及上課作業辦法》第3條規定，政府明確定義的天然災害為風災、水災、震災、土石流災害，上述的災害種類都有詳述停班停課的條件。寒災則屬「其他天然災害」類別，停班停課標準另行定義。

根據辦法第8條規定，「其他天然災害」在造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災之虞、必須撤離或疏散時，得發布停止上班及上課。

接著第9條也規定，天然災害期間，決定發布、通報停止上班及上課的權責機關為各地方縣市首長，但須將決定發布情形，通報或彙報行政院院人事行政總處。

一家人力銀行今天也公布一份「寒流假」最新民調，指每逢冬天（12月到隔年2月）上班日，有24.1%的人曾因低溫關係「請過病假」。而國內目前也僅在2016年曾因寒流來襲討論過「寒流假」，當時有一家網路公司直接公告氣溫若低於10度，員工可自主在家上班。