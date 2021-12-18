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社會 社會焦點 保障人權

「喝好水」蓋錯格！新竹女帶公投票衝出投票所　警當場追回送辦

▲公投票。（圖／新竹市選委會提供）

▲新竹依民眾疑似蓋錯格，拒將公投票投入票匭私自攜出，因此觸法。（圖／新竹市選委會提供）

記者陳凱力／新竹報導

1219全國公投今日展開，竹市346個投開票所投票秩序良好，不過早上還是發生一起民眾私自夾帶公投票衝出投票所的突發狀況，主任管理員發現後當場追回，警方也將該民眾帶回做筆錄。

新竹市選舉委員會表示，今日上午一名30多歲女性前往編號第19號三民國小投開票所，投票後未將所有公投票全數投入票匭，欲將其中1張公投票攜出，經現場工作人員發現後制止並報現場員警。目前該張公投票已被尋回，而女子則因違反公民投票法被帶回警局，目前有檢察官進行偵查中。

新竹市也是全台唯一有5張公投票的縣市，民眾除了4張公投票外，還多了一張全台唯一地方性公投「喝好水公投」選票。據了解，這名女子領了5張公投票，疑似因蓋錯票，於是才選擇將蓋錯的第5張「喝好水」公投票帶出投開票所。

市選委會再次提醒，依據公民投票法第41條，將領得之公投票攜出場外者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。請投票權人領得公民投票後，投入票匭，勿將公投票攜出投票所，以免觸法。

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