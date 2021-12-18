侯友宜表態「反萊豬」　IG感性發文：一起決定台灣未來

▲侯友宜公投前夕在IG感性發文，表示無論作為市民還是市長，他都會勇敢做選擇。（圖／翻攝自侯友宜IG）

記者楊蕓／新北報導

四大公投案「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」18日正式投票。新北市長侯友宜公投前夕在IG感性發文，表示無論作為市民還是市長，他都會勇敢做選擇，而大家都有權利勇於表達自己的意見，呼籲一起決定台灣未來的方向。

公投邁入倒數時刻，國民黨17日晚間在自由廣場舉辦「民主守夜」造勢全力催票，侯友宜上午先在臉書發文催票，並說自己「一定會去投」，接著在IG感性發文表示：「無論是作為一位市民，還是作為一位市長，我都會勇敢做選擇，公投是參與民主自由行動展現，經過理性思考後，我們都有權利勇於表達自己的意見，大家一起決定台灣未來的方向。」

侯友宜日前在臉書發表「千字文」宣示對公投的態度，強調「讓人民作主」的核心價值，並明確表示「反萊豬」立場。他指出，這段時間他去菜市場視察，4,100多攤都寫著「台灣豬」；校園營養午餐所有的食材也都經過把關檢驗，甚至最困難的豬肉加工製品也都還是嚴格抽驗，他擔憂，若萊豬進來的話，加工製品的把關有一定的困難，「倒不如大家都不要用萊豬，吃台灣豬最可靠、最安全、也最好吃。」

針對今早有疑似新北市民擷取侯友宜曾表示過「沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」的主張，在平面媒體刊登半版廣告，以此帶風向宣傳重啟核四公投案應投下不同意票，對此，侯友宜也罕見動怒批評，「移花接木、混淆視聽，公投需要玩成這樣子嗎？真不可取」。

▼侯友宜公投前夕在IG感性發文，表示無論作為市民還是市長，他都會勇敢做選擇。（圖／翻攝自侯友宜IG）

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