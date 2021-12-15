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藝人鮪魚上山下海「好夥伴」！一件搞定多變天氣

▲▼石墨烯,PP波瑟楓妮,PP石墨烯塑崩褲,塑崩褲,鮪魚,徐瑋吟。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

進入冬季的氣溫，保暖一定要做好，厚重的冬裝雖保暖但卻讓人看起來超擁腫！其實想要保暖不見得一定要包得跟肉粽一樣！石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」，自今年六月推出「石墨烯懶人塑崩褲」後，靠著「三大優勢」橫掃個大電商平台、電視購物，短短五個月就賣出十萬條，不少網紅藝人也都在社群媒體上分享自己穿著塑崩褲超有感；業者也順應「塑崩粉」的需求，推出好幾款限量色，每次一推出都馬上賣到缺貨，可見塑崩褲的超人氣！

▲▼石墨烯,PP波瑟楓妮,PP石墨烯塑崩褲,塑崩褲,鮪魚,徐瑋吟。（圖／業者提供）

▲業者限量色一推出就賣到缺貨，可見塑崩褲的超人氣！

緊身褲變身超強保暖褲　上山下海必備好夥伴

藝人鮪魚（徐瑋吟）先前氣溫驟降時，與朋友約吃薑母鴨暖身，到達店家後，身旁友人都穿著厚重長袖、外套，見鮪魚只穿無袖背心及緊身褲，讓友人直呼:太誇張了吧！鮪魚表示，因為自己穿了「PP石墨烯塑崩褲」才會一點都不怕冷；石墨烯有極好的熱傳導性能，能夠產生遠紅外線波導入身體，讓身體達到瞬間蓄熱恆溫的保暖效果，讓緊身褲瞬間變身超強保暖褲，而且還能提高血流量、血流速，慢跑10分鐘就有長跑30分鐘的效果，PP石墨烯塑崩褲可說是鮪魚上山下海必備的好夥伴！

▲▼石墨烯,PP波瑟楓妮,PP石墨烯塑崩褲,塑崩褲,鮪魚,徐瑋吟。（圖／業者提供）

▲鮪魚與朋友約吃薑母鴨，只穿無袖背心及PP石墨烯塑崩褲，卻一點都不覺得冷。

▲▼石墨烯,PP波瑟楓妮,PP石墨烯塑崩褲,塑崩褲,鮪魚,徐瑋吟。（圖／業者提供）

▲石墨烯能產生遠紅外線波導入身體，讓身體達到瞬間蓄熱恆溫的保暖效果。

每14人就有1人購買　塑崩褲好修身、回購率高

根據統計台灣35~45女性每14個人就有一個人購買過；許多消費者表示，穿過就回不去了，因為穿上塑崩褲後真的立即有感，超強的塑型力，馬上體驗到收腹肉、提臀肉、修腿肉的效果；而且運動時穿上，可以大幅提高運動效能，讓循環力增加；釋放出高能量的遠紅外線，能達到蓄熱升溫、提高循環的效果，在冬天依舊能夠保暖又時髦過冬。

▲▼石墨烯,PP波瑟楓妮,PP石墨烯塑崩褲,塑崩褲,鮪魚,徐瑋吟。（圖／業者提供）

▲石墨烯能釋放出高能量的遠紅外線，能達到蓄熱升溫、提高循環的效果。

▲▼石墨烯,PP波瑟楓妮,PP石墨烯塑崩褲,塑崩褲,鮪魚,徐瑋吟。（圖／業者提供）

▲眾多藝人也愛穿「PP石墨烯懶人塑崩褲」，在冬天能夠保暖又時髦過冬。

100%台灣開發製造　「黑科技神褲」一件多功能

產品的根本是「品質」，「PP石墨烯懶人塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，業者特別將諾貝爾獎背書的石墨烯材質導入紡織布料中，透過石墨烯極好的熱傳導性能，以及釋放出高能量的遠紅外線波，能達到瞬間保暖的恆溫效果，還能與人體的分子產生共振，增加循環，讓運動褲變身成「保暖養身褲」；另外，大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的「塑崩織法」，穿上後可以繃住贅肉、修飾腿部、臀部的線條，變身成為可以雕塑身形的「塑身褲」；而且只有一個尺寸就能讓22腰~46腰的人通通都穿得下，PP石墨烯塑崩褲被封為現代「黑科技神褲」。

▲▼石墨烯,PP波瑟楓妮,PP石墨烯塑崩褲,塑崩褲,鮪魚,徐瑋吟。（圖／業者提供）

▲業者使用「獨家剝離法」，將石墨烯原礦處理成「HSG超導石墨烯」再導入紡織布料中，百分之百保留了石墨烯的超導特性。

平日穿搭視覺極瘦　不限身型都可輕鬆駕馭

「PP石墨烯塑崩褲」在設計時，就希望女性朋友在每一個場合、季節都能穿，並不侷限於運動時，所以在用料及剪裁設計上耗費了許多心思，才能讓它穿上後透過加壓的設計讓腿部線條顯瘦、腰部有曲線效果、腹部更能收腹提臀，無論任何身型都能夠輕鬆駕馭，且石墨烯的材質特性讓它穿上極為舒適親膚，春夏不悶熱、秋冬恆溫保暖，一年四季都能穿，無論是單穿或是內搭都好看！

▲▼石墨烯,PP波瑟楓妮,PP石墨烯塑崩褲,塑崩褲,鮪魚,徐瑋吟。（圖／業者提供）

▲任何身型都能夠輕鬆駕馭「PP石墨烯塑崩褲」，春夏不悶熱、秋冬恆溫保暖，一年四季都能穿。

林美秀＆吳淡如合體雙代言
眾多藝人愛用「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？
●官網經典黑優惠組：https://ppweb.tw/aj77d
●官網限定-髖骨加壓：https://ppweb.tw/aj77e
●EHS 東森購物 超值入門組：https://chshop.work/WX1Dr
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

https://youtu.be/oXltWkR5Mko

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