快訊／蘇貞昌高雄場打頭陣：台灣若沒加入CPTPP東西怎出口？

▲行政院長蘇貞昌在高雄場打頭陣。（圖／民進黨直播）



記者陶本和／台北報導

民進黨在17日「公投之夜」舉行台北、高雄兩場造勢活動，高雄場由行政院長蘇貞昌打頭陣。蘇貞昌再次向在場將近3萬民眾訴求「四個不同意」，並提醒國人，台灣如果沒有辦法加入CPTPP，台灣的東西要怎麼出口，要怎麼來競爭？

蘇貞昌表示，核四廠從來沒有蓋好，國民黨自己封存，一號機從來沒有組裝好，還把二號機拿來拼裝二號機，說要重啟核四，先不要說建照過期、燃料棒送回美國，重啟核四不可能。

蘇貞昌說，三接說要遷移，這一條說要遷移，但是沒有告訴你要遷移去哪裡，屆時就是停建，沒有電還遷，到時候高雄第一接收站、台中第二接收站，沒有第三接收站，到時候就是台中、高雄幫忙，多燒500萬噸的煤來代替。

蘇貞昌表示，要遷移到台北港，新北市長侯友宜跟前市長朱立倫也都反對，你還跟我說要遷移至台北港，這就是不負責任。

蘇貞昌指出，不但空氣沒有辦法早日減少污染，如果缺電，台積電要怎麼來高雄？台積電的主管也都憂心供電的穩定問題。他說，如果缺電，產業停擺、外移，你要怎麼拚經濟？

蘇貞昌指出，中國限電，導致產業停產，美國也因為限電，導致晶片停產，所以要拜託台灣，台灣的台積電、半導體，如果供電不穩，那台灣這樣好嗎？

接著，蘇貞昌提到「萊豬」議題，全世界都有符合聯合國標準，109個國家、CPTPP會員國都允許萊豬進口，人家都沒有問題，美國人吃這麼多年，AIT處長自己跟小孩也都吃美國豬。

蘇貞昌表示，美台商會會長說，萊牛安全卻說萊豬有問題，這不合邏輯，背棄自由化的承諾，會對台美關係帶來負面影響。蘇貞昌表示，國民黨、馬英九進口萊牛9年都沒有問題，吃到現在進口6.4萬噸，哪有吃萊牛沒問題，吃萊豬有問題，這樣不合邏輯。

蘇貞昌說，台灣如果沒有辦法加入CPTPP，我們東西要怎麼出口，要怎麼來跟人家來競爭，這個代價、後果，大家承擔得起嗎？國民黨要害我們，CPTPP這麼重要，韓國的副總理就公開說，台灣跟中國已經申請加入CPTPP，所以韓國也要加入。

▼行政院長蘇貞昌在高雄場打頭陣。（圖／民進黨直播）

