台東海端國中學生宿舍整修完成　提供孩子安心安全的學習環境

▲台東縣海端國中學生宿舍整修完成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供海端國中學生安全舒適的住宿環境及校園生活，縣長饒慶鈴表示，縣府投入560萬元的經費協助進行學生宿舍整修工程，海端國中16日晚間在整修完成的學生宿舍首次舉辦聖誕晚會及12月慶生會，讓校園師生一起感受歡樂氛圍。



台東縣政府表示，海端國中規劃2層樓共計12間學生房間。除了主體建築物及電力整修，另添購宿舍內設備，例如床舖、書桌等基本家具及冰箱、洗衣機等電器設備，透過居住環境品質的改善，讓學生安心住宿，能全心用力學習。



▲台東縣海端國中學生宿舍整修完成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

海端國中校長吳宏龍指出，全校學生有32人，其中住宿生就佔了22人，宿舍成為孩子重要的溫馨基地，全校師生非常感謝縣長饒慶鈴及教育處關懷偏鄉學校孩子住宿生活及環境，因此，藉著宿舍整修完成，學校舉辦了聖誕晚會暨慶生會，讓孩子一起慶祝。

▲台東縣海端國中學生宿舍整修完成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此外，此次整修經費包括防水隔熱、修補牆面、浴室排水系統等，及購置衣櫃及廚房用品等宿舍設備，當孩子看到完成的宿舍非常開心，也很用心維護新宿舍的環境。