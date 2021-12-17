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台鐵新購EMU3000型首航　52名鄉親免費搭乘台東-台北

▲台鐵新購EMU3000型12/26台東正式首航。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台鐵新購EMU3000型12/26台東正式首航。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台鐵局新購600輛EMU3000型城際列車以12輛為1組，提高運能，今年將交車3組，12月29日（三）優先投入東線營運，替代台北-台東來回6列次，台鐵局並規劃於12月26日（週日）舉辦台東首航典禮，邀請行政院蘇貞昌院長出席，劉櫂豪再度爭取台東鄉親來搭乘體驗，並保留第2車52個座位駛往台北，邀請有意願搭乘首航班次的鄉親，台東到台北全程體驗，即日起洽劉櫂豪服務處報名。

劉櫂豪說明，台鐵局採購600輛EMU3000型城際車輛，今年7月第1組交車，劉櫂豪即爭取新車優先投入東線營運，期能提高東部鐵路運能，並爭取12月8日於台東-池上試營運，盼透過鄉親體驗，了解乘車品質，以作為台鐵正式營運之參考。劉櫂豪強調，台東地區對外聯絡主要只有台九線公路系統以及鐵路，因此從2012年上任立委之後，就極力督促交通部優先改善東部的鐵路運輸，從2014年花東鐵路電氣化通車，2020年南迴鐵路電氣化通車，2019年台九線南迴公路拓寬改善通車，爭取花東鐵路全線雙軌化計畫以及台鐵新採購600輛城際列車-EMU3000型優先投入東線營運，這都是為了加速改善東部交通建設，以促進區域均衡發展。

劉櫂豪表示，台鐵局採購600輛EMU3000型城際列車，以12輛為1組，首組於今年7月運抵花蓮港後，隨即運往台北機務段進行測試，12月29日正式投入營運，將以EMU3000型替換原本408、426、438、411、421、441車次自強號，相較於原本普悠瑪或太魯閣號，能增加4成的運能，因此新車投入東線營運後，能有效提升台東的鐵路運能。此次EMU3000型首航典禮特別安排由台東車站啟航，蘇貞昌院長受邀出席，劉櫂豪另爭取台東鄉親搭乘第2車駛往台北，全程體驗新車首航，一起來見證台東鐵路建設的新里程。

劉櫂豪邀請台東鄉親12/26（日）上午9時起一起來參與首航儀式，另外有興趣搭乘台東至台北全程體驗的鄉親，請即日起至12月20日（一）早上10點前，加入劉櫂豪官LINE，寫下「我要參加台東台北首航」，並留下姓名、手機號碼，12月20日下午通知報名成功者取票，首航體驗僅提供台東台北單程免費，返程請自行處理。劉櫂豪官LINE ID：@ahao，任何問題歡迎洽詢劉櫂豪立委服務處089-310979，名額有限，額滿為止。

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