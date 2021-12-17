行動支付及約定轉帳繳納地價稅　500元禮券中獎名單出爐

▲台東縣稅務局局長李素琴在政風室主任見證下，抽出500元禮券幸運得主共70名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

110年度使用行動支付或約定轉帳繳納地價稅成功者中獎名單出爐，日前由台東縣稅務局局長李素琴在政風室主任見證下，抽出500元禮券幸運得主共70名。得獎名單可於台東縣稅務局網站https://www.tttb.gov.tw 及臉書粉絲團查詢，500元禮券近期也將以雙掛號寄送至得獎者通訊地址，請得獎者留意掛號信件。

稅務局長李素琴說明，今年度地價稅開徵期間使用行動支付繳納共有2,153筆，約定轉帳繳稅共有8,846筆，分別抽出行動支付30名及轉帳繳稅40名的幸運民眾，且為鼓勵民眾使用轉帳繳稅，今年度特別增列約定轉帳納稅獎項，開徵結束扣款成功者，也有機會抽500元禮券。

稅務局指出，各種繳稅方式中，長期約定轉帳納稅對民眾最有利，納稅人可利用本人、配偶或受扶養親屬在銀行或郵局的帳號，辦理委託轉帳代繳稅款，民眾不用負擔任何手續費，免除排隊繳稅之苦，不必擔心逾期受罰，地價稅、房屋稅、使用牌照稅都可一起申請，辦理1次，年年適用，不用再牽掛何時繳稅，且稅務局在繳納期限最後1日才由帳戶扣款繳稅，沒有利息損失，如有重、溢繳地方稅稅款，稅務局亦會主動辦理退稅，將退稅款直接匯入該指定帳號，省去民眾往返金融機構之困擾。對於轉帳繳款有任何疑義，歡迎撥打089-231600轉243洽詢。