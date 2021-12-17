　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台最溫暖　「台東暖湯季」帶你上山下海泡溫泉

▲「台東暖湯季」帶你上山下海泡溫泉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「台東暖湯季」帶你上山下海泡溫泉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府在今年推出更多包含陸海空3D旅遊模式的「台東慢漫遊」新玩法，隨著冬季到來也壓軸推出「台東暖湯季」，並於17日在鐵花275倉庫舉辦記者會，由縣長饒慶鈴啟動活動，以台東暖為主軸，提供「知性暖」、「感性暖」、「率性暖」3大泡湯指引，呈現台東溫泉多元獨特的樣貌，打造具台東美感與人文的溫泉品牌。

「台東暖湯季」打破台東溫泉過往以區域區分的概念，使用3種暖個性，將台東多樣的溫泉分為：以精緻飯店為主，豐厚底蘊堆疊優雅風範的「知性暖」，除了泡湯還可享受SPA水療池、親子遊憩區等多元設施，搭配豐盛餐點度過悠閒假期；以特色民宿為主，風華各異展現百變樣貌的「感性暖」，不論是重現懷舊風潮的日式木屋或具有原民部落特色，透過感性暖可體驗溫馨樸實的泡湯氛圍，更是感受台東人情味的好選擇；以野溪等免費溫泉資源為主，奔放隨興張揚自然本色的「率性暖」，在旅程途中泡腳休息、聽著潺潺溪水流過，或攜帶簡易工具烹煮溫泉蛋，絕對是愜意的小旅行。透過3大泡湯指引，讓旅客更容易掌握台東溫泉的資訊，去選擇適合自己的溫泉個性，或是去嘗試感受各種不同的台東暖。

交觀處長余明勳說，來台東泡湯有非常多種玩法，「台東暖湯季」彙整了縣內的溫泉業者資訊，民眾可以到活動官網和臉書查詢「台東暖湯地圖」，余處長特別推薦民眾可以選擇鐵道旅遊搭配泡湯，像是鳴日號、環島之星Hello Kitty繽紛列車，或是藍皮解憂號；也可以來一趟部落旅遊、自行車漫遊、跨年追曙光、古道健行、海洋運動、星空旅遊或是什麼都不做，單純享受台東的無敵海景。

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
ATM「超狂功能」現在才知道！　內行讚：救急超好用
流浪漢被倒進垃圾車「活活輾死」　驗屍官驚：職涯中第一次見
惡魔夫妻！把爸全裸關陽台「活活餓死」　馬桶刷凌虐
陳松勇大砲金句連發　虧周遊尪放閃像「抱殭屍考古」
快訊／戴資穎擊敗辛度搶下4強門票　粉碎世錦賽8強魔咒
陳松勇突病逝！　影后悲痛發聲了
被點名轉戰富邦！　王建民首度回應了
快訊／康凱證實陳松勇死訊「疑與兩因素有關」　忍痛打理好友後事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

冬至前夕寒流強襲　林口公所推出超暖心短片陪你一起過冬

警察退休的蘇瑞珉栽種可可　奪得CoEx世界賽金牌

交換禮物不要交換塑膠　東縣環保局籲減少耶誕禮盒過度包裝

台東海端國中學生宿舍整修完成　提供孩子安心安全的學習環境

台鐵新購EMU3000型首航　52名鄉親免費搭乘台東-台北

全台最溫暖　「台東暖湯季」帶你上山下海泡溫泉

2022首場耶誕跨年演唱會19日新營登場　 金曲歌后＆最佳樂團＆鐵肺公主熱情演出

重症安寧研究發光！推動善終照護　台東馬偕獲優秀論文獎

行動支付及約定轉帳繳納地價稅　500元禮券中獎名單出爐

李啟維力推4個不同意　捍衛台灣主權最有力

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

口吃男勤練習克服恐懼自信點餐　披薩店員耐心聆聽暖回：沒關係

冬至前夕寒流強襲　林口公所推出超暖心短片陪你一起過冬

警察退休的蘇瑞珉栽種可可　奪得CoEx世界賽金牌

交換禮物不要交換塑膠　東縣環保局籲減少耶誕禮盒過度包裝

台東海端國中學生宿舍整修完成　提供孩子安心安全的學習環境

台鐵新購EMU3000型首航　52名鄉親免費搭乘台東-台北

全台最溫暖　「台東暖湯季」帶你上山下海泡溫泉

2022首場耶誕跨年演唱會19日新營登場　 金曲歌后＆最佳樂團＆鐵肺公主熱情演出

重症安寧研究發光！推動善終照護　台東馬偕獲優秀論文獎

行動支付及約定轉帳繳納地價稅　500元禮券中獎名單出爐

李啟維力推4個不同意　捍衛台灣主權最有力

LIVE／蔡英文最後衝刺「四個不同意」　民進黨造勢萬人擠爆凱道

女模與豹拍照遭攻擊毀容　撿回一命秀「難忘合影」懇求：別殺死牠

證交所公告　英瑞-KY 1月27日下市

糗了！桃市地王又是它16連霸　昔日速食店卻人去樓空

阿翔「玩Cosplay」嚇哭女兒！　合體浩子捐衣做公益

曹西平嘆王力宏離婚「偶像真可憐」！八卦狂飛：好像都躲床下偷聽

王建民看兄弟二軍投手這4人成長多！點名陳琥心態進步

雲林台電外包商遭攻擊！打沒兩下武器被奪急撤　網酸：別丟人

群益估明年 Q1台股衝上19900點　低點下探至15000

冬至前夕寒流強襲　林口公所推出超暖心短片陪你一起過冬

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

地方熱門新聞

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

緬甸蟒爬出來曬太陽！路過民眾驚喜拍照

台南議會開臨會審預算苦等不到民進黨

台南國民黨市議員路口街講

超商募集物資送偏鄉　數量「疫」外翻倍創新高

台南鬧區車隊掃街朱立倫喊4個都同意

桃園「三箭齊發」　強化龜山聯外公車服務

法鼓山春聯「大菩提心」　結緣迎虎年好福氣

一張圖看高雄社宅分布「這一區最多戶」

台東釋迦出國秀實力　伊賀市嚐鮮「歐伊系捏」

台灣民俗村開發為工業區　環盟抗議

『嘉義in89豪華影城』開幕　觀賞最新蜘蛛人

交通船有停航可能　預估投票率低

南投首座大型親子公園歡喜開箱

更多熱門

相關新聞

台東500元禮券中獎名單出爐

台東500元禮券中獎名單出爐

110年度使用行動支付或約定轉帳繳納地價稅成功者中獎名單出爐，日前由台東縣稅務局局長李素琴在政風室主任見證下，抽出500元禮券幸運得主共70名。得獎名單可於台東縣稅務局網站https://www.tttb.gov.tw 及臉書粉絲團查詢，500元禮券近期也將以雙掛號寄送至得獎者通訊地址，請得獎者留意掛號信件。

台東縣愛心專戶助弱勢109人受惠

台東縣愛心專戶助弱勢109人受惠

阿塱壹古道入口端意象營造　縣府爭取1500萬

阿塱壹古道入口端意象營造　縣府爭取1500萬

台東縣府呼籲肉商勿隨意抬高價格

台東縣府呼籲肉商勿隨意抬高價格

台東歲末派對 MATZKA舒米恩陪您跨年

台東歲末派對 MATZKA舒米恩陪您跨年

關鍵字：

溫泉 泡湯 台東

讀者迴響

熱門新聞

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

快訊／金馬影帝陳松勇過世！　縱橫演藝圈50年…享壽80歲

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

金馬影帝陳松勇離世！　留200萬遺產給看護

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面