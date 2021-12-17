全台最溫暖　「台東暖湯季」帶你上山下海泡溫泉

▲「台東暖湯季」帶你上山下海泡溫泉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府在今年推出更多包含陸海空3D旅遊模式的「台東慢漫遊」新玩法，隨著冬季到來也壓軸推出「台東暖湯季」，並於17日在鐵花275倉庫舉辦記者會，由縣長饒慶鈴啟動活動，以台東暖為主軸，提供「知性暖」、「感性暖」、「率性暖」3大泡湯指引，呈現台東溫泉多元獨特的樣貌，打造具台東美感與人文的溫泉品牌。

「台東暖湯季」打破台東溫泉過往以區域區分的概念，使用3種暖個性，將台東多樣的溫泉分為：以精緻飯店為主，豐厚底蘊堆疊優雅風範的「知性暖」，除了泡湯還可享受SPA水療池、親子遊憩區等多元設施，搭配豐盛餐點度過悠閒假期；以特色民宿為主，風華各異展現百變樣貌的「感性暖」，不論是重現懷舊風潮的日式木屋或具有原民部落特色，透過感性暖可體驗溫馨樸實的泡湯氛圍，更是感受台東人情味的好選擇；以野溪等免費溫泉資源為主，奔放隨興張揚自然本色的「率性暖」，在旅程途中泡腳休息、聽著潺潺溪水流過，或攜帶簡易工具烹煮溫泉蛋，絕對是愜意的小旅行。透過3大泡湯指引，讓旅客更容易掌握台東溫泉的資訊，去選擇適合自己的溫泉個性，或是去嘗試感受各種不同的台東暖。



交觀處長余明勳說，來台東泡湯有非常多種玩法，「台東暖湯季」彙整了縣內的溫泉業者資訊，民眾可以到活動官網和臉書查詢「台東暖湯地圖」，余處長特別推薦民眾可以選擇鐵道旅遊搭配泡湯，像是鳴日號、環島之星Hello Kitty繽紛列車，或是藍皮解憂號；也可以來一趟部落旅遊、自行車漫遊、跨年追曙光、古道健行、海洋運動、星空旅遊或是什麼都不做，單純享受台東的無敵海景。