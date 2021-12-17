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台東阿塱壹古道入口端意象營造計畫　縣府助爭取1500萬經費

▲台東縣政府爭取1500萬元經費，營造台東阿塱壹古道入口端意象計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府爭取1500萬元經費，營造台東阿塱壹古道入口端意象計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣達仁鄉公所規劃舉辦阿塱壹古道入口端意象營造改善，縣府積極協助花東基金提案，爭取1500萬元經費，經國家發展委員會及部會於11月19日審查同意，為進一步協助公所未來計畫之推動，台東縣政府原住民族行政處及國際發展及計畫處同仁，前往南田進行現地視察，實際瞭解當地景觀現況及規劃改善的問題，希望讓計畫後續推動順暢，以提供遊客更完善的旅遊體驗。

阿塱壹古道位在台東縣達仁鄉南田村與屏東縣牡丹鄉旭海村之間，近年來成為熱門的健行秘境，在台東縣政府積極與屏東縣政府協商下，自去年10月1日起，每天可以有50人從台東縣境內進入阿塱壹古道，為有效引導阿塱壹古道遊客與部落有更多互動，進而帶動地方觀光產業，達仁鄉公所將塔瓦溪縣界至台26線公路終點間之節點動線做整體性的規劃，縣府協助爭取1,500萬經費，針對台東的古道入口端營造出具有清楚識別台東端特色的意象標的，以吸引外來遊客駐足，並以自然步道工法改善台26線公路終點至縣界間之連結動線，增設停車場、接駁空間、警衛亭、縣界打卡點及沿線休憩小節點環境整建等，期望提供古道健行遊客更完整的旅遊體驗，為南田部落及達仁鄉帶來實質觀光收益。

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