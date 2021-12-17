防疫旅館爆群聚「檢討7+7」？陳時中：沒必要

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／綜合報導

防疫旅館爆群聚，就有媒體今日在中央流行疫情指揮中心記者會上問及「是否會針對目前7+7討論、調整」？對此，指揮官陳時中回應，「我們天天都在檢討，沒有必要檢討7+7，現在癥結點在於防疫旅宿是否乾淨」。

根據指揮中心規定，返台旅客需要依照選擇的春節檢疫方案（方案A：入住防疫旅宿完成檢疫期14天及接續自主健康管理7天、方案B：10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理、方案C：7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理），備妥相關資料及可上網的個人手機。

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無論選擇哪個方案，全部旅客均需準備「搭機前三日內COVID-19病毒核酸（PCR）檢驗報告」和「防疫旅宿訂房證明（全部旅客）」；如為選擇方案C者，須增加準備「完整疫苗接種證明」。根據指揮中心公布的數據，春節檢疫方案實施首日入境人數有3,615人，其中有半數都選擇7+7+7方案。

而現在台北及桃園防疫旅館都爆出群聚感染，今日指揮中心記者會上有媒體提問是否要檢討7+7？陳時中則回應，「我們一直有檢討，天天都在檢討，從細節到可能路徑，我認為沒有必要檢討7+7，現在癥結點在於防疫旅宿是不是夠乾淨，是不是會變成傳染源，如果這問題沒解決而任意延長檢疫時間，換句話說就是會把人放在不安全的時間變更長，染疫威脅也會變高，對社會威脅更大。」

陳時中也指出，「怎樣讓防疫旅宿便安全，我們提出的方法就是對旅宿相關管控措施能夠做一次檢視， 確保不會在這裡面因為一些沒注意到的造成環境汙染，造成間接傳染產生，現在員工對自己保護都做得很好，但在交叉感染裡面，有一些細節我們不知道，所以我們要把他檢測完，另外做一個周期性採檢，把相對性案例把他找出來，防疫旅館內的相對案例若被找出來的早，那他染疫的可能性就相對變低。」