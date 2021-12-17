　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園某防疫旅館爆群聚感染　4失聯住客找到3人採檢中、1人已出境

▲桃園市長鄭文燦16日針對桃園市某防疫旅館8例確診個案提出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦16日針對桃園市某防疫旅館8例確診個案提出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流疫情疫情指揮中心16日公布桃園市某防疫旅館出現群聚，8名確診者中有4例還未確認，桃園市政府指出，根據衛生局調查，4名曾入住旅客後確診旅客中，有3人已尋獲並已採檢，另1人則已出境，無法要求返國採檢；市長鄭文燦也表示，這起群聚感染源可能在12月3日就發病，與另一可能感染源入住時間有重疊2天，是否有可能在防疫旅館發生，或因其他環境污染等央素，市府衛生局等單位會進一步調查。

中央流行疫情指揮中心16日公布桃園市防疫旅發生群聚，起因是案16851於11日自主健康管理期滿時採檢確診，桃園市衛生局擴大回溯，經追蹤與擴大採檢與防疫旅館現場勘查，發現同期間防疫旅館有8人確診，包括案16851在內在6樓處有6人，且當中案16768、16841、16851、16856病毒S基因序列相同，均為感染Delta病毒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心還提到，除6樓的6人外，另外5樓和8樓都各1名確診者，其中居住5樓的案16872是柬埔寨境外移入的中國大陸籍女性，是這次回溯採檢發現之個案，因9月時曾在柬埔寨確診，屬於「復陽個案」；案16862則是印尼返台本國籍男性，入住房疫旅館旅客經採檢後確診，但這兩案對於社區影響相對比較小。

▲桃園市新聞處長詹賀舜對4名失聯者個案提出說明。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市新聞處長詹賀舜對4名失聯者個案提出說明。（資料照／記者沈繼昌攝）

至於有媒體詢問，8例確診中有4例失聯，市府新聞處長詹賀舜指出，根據衛生局調查，4名失聯者中有3人已尋獲並於昨天完成採檢，目前採檢報告尚未出爐。另1名在隔離期滿後已出境，市府無法要求確診者返台採檢，但會持續關注。此外，衛生局也針對這家防疫旅館總計約321人擴大採檢，截至今天為止，已採檢292人，其中有3人呈陽性，其餘均是陰性，除桃園市籍以外，其他確診者若是外縣市，已也知會外縣市衛生局人員注意掌握。

桃園市長鄭文燦16日曾對此群聚案提出說明，案16851在11月20日入住防疫旅館，當時尚未出現症狀，直到12月11日確診後回溯，發現個案可能在12月3日就發病，與可能的感染源案16768入住時間剛好有重疊2天，是否有可能在防疫旅館，因環境汙染或其他因素而形成交叉感染，市府會進一步調查。

【更多新聞】

►桃園某防疫旅館8確診！鄭文燦加強一措施：這東西恐成感染途徑

►快訊／桃園某防疫旅館8確診！擴大採檢374人　有4人聯繫不上

►曬衣衝突爆殺機！3刀刺穿心肺狠奪命　無同理心且狡辯遭判15年

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
LINE隱藏功能神翻！收藏「十大工具人」爆驚喜：超級方便
包裹送超商！店員問「東西大嗎」　結果讓她羞逃：真抱歉
快訊／找到了！4失聯住客3人採檢、1人已出境
1歲女嬰被生父丟垃圾桶！23年後卻是身價破億巨星　遭討2億扶
LIVE／桃園防疫旅館群聚8確診7同株　專家曝2傳播途徑
快訊／兒家中抽菸被制止　大怒拿刀刺死媽媽
影／「1千公斤鐵門」突倒塌！　工程師遭重壓身亡
桃園檢疫旅館「7人驗出同病毒株」　陳時中：不排除空調傳播
響尾蛇隊簽下台灣投手！　簽約金曝光
女大生產3孩一句「跟狗生的」富豪堅信是自己種！花近9千萬包養
桃園檢疫旅館擴大至「6人群聚」　8確診個案「7人驗出同病毒株

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

便當店絕不點哪道主菜？　網一致點名「它」：9成都很雷

投完公投再賞月！今年最小滿月週日晚上現身

防疫旅館「最易汙染物品」曝！研究揭：新冠病毒在洗手台可活28天

桃園某防疫旅館爆群聚感染　4失聯住客找到3人採檢中、1人已出境

漁工飛澎湖確診不算疏失！陳時中：集檢所待滿「14+7」符合管制要求

包裹送超商！店員問「東西大嗎」　結果讓她羞逃：真抱歉

終結3天「嘉玲」　境外生新增3確診、校園累計總數達928例

桃檢疫旅館「跨樓層7人同病毒株」　陳時中：無法排除空調傳播

曾向粉絲請假⋯知道不能錯過機會！台漫《小丑醫生》獲日本漫畫獎

開會大螢幕突跳Line「嘴砲摳門老闆」　結局神轉超吐血：小看他了

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

便當店絕不點哪道主菜？　網一致點名「它」：9成都很雷

投完公投再賞月！今年最小滿月週日晚上現身

防疫旅館「最易汙染物品」曝！研究揭：新冠病毒在洗手台可活28天

桃園某防疫旅館爆群聚感染　4失聯住客找到3人採檢中、1人已出境

漁工飛澎湖確診不算疏失！陳時中：集檢所待滿「14+7」符合管制要求

包裹送超商！店員問「東西大嗎」　結果讓她羞逃：真抱歉

終結3天「嘉玲」　境外生新增3確診、校園累計總數達928例

桃檢疫旅館「跨樓層7人同病毒株」　陳時中：無法排除空調傳播

曾向粉絲請假⋯知道不能錯過機會！台漫《小丑醫生》獲日本漫畫獎

開會大螢幕突跳Line「嘴砲摳門老闆」　結局神轉超吐血：小看他了

便當店絕不點哪道主菜？　網一致點名「它」：9成都很雷

辣網紅兔美閨房成毒窟　警察登門搜出古柯鹹驗毒結果出爐

「家中陌生人」當室友男友！她一問真相嚇軟腿　急報警：怕爆

汪毅夫：國民黨反共派　跟民進黨台獨派「都是敵對力量」

女友家樓下被砍原是前女友遭家暴找人報復　警4小時火速逮人

游錫堃自豪台法是「民主兄弟」　法議員配戴「我是台灣」名牌力挺

台灣國際電子製造聯合展與照明產業高峰論壇21日起陸續登場

認同央行打炒房！台泥張安平：房地產不能拿來炒作　而是每個人基礎需求

LINE隱藏功能神翻！網收藏「十大工具人」爆驚喜：超級方便

1218公投》林宜敬／新版Microsoft Office與公投的必要性

生活熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

坐過高鐵就回不去　南部人2點打臉：寧願搭台鐵

麵包店算錯錢　闆娘反氣到公審客

正妹教練被酸蒜鼻　鄉民目光聚焦「脖子下」

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

全台最好吃的湯圓　60年來只賣2產品

超狂80元便當直逼「年菜等級」！佛心配菜老饕狂求地址

即／印尼漁工飛澎湖才知確診！　53人遭匡列

濕凍大降溫探12°C！強雨彈炸全台

外送員箱「掛娃娃」？超實用功能曝光

冷氣團攻擊北台灣　越晚越凍下探10℃

更多熱門

相關新聞

北市加強防疫旅館SOP

北市加強防疫旅館SOP

台北市中正區某防疫旅館連續爆2確診，分別為案16859、案16870，由於案16870早在6日就有症狀，當時就醫卻未做篩檢，使台北市長柯文哲16日表示，要幫防疫旅館人員造冊打第三劑疫苗，並發給所有防疫旅館快篩試劑。台北市衛生局16日補充，如果有疑似症狀的話，都會建議直接送醫PCR採檢。

北市染疫男20名匡列者PCR出爐

北市染疫男20名匡列者PCR出爐

台中防疫旅館春節住7天噴近3萬　議員「6都第2貴」

台中防疫旅館春節住7天噴近3萬　議員「6都第2貴」

確診男有症狀未篩檢　柯：有問題

確診男有症狀未篩檢　柯：有問題

快訊／北市要求防疫旅館人員打第三劑　黃珊珊：他們風險比醫院高

快訊／北市要求防疫旅館人員打第三劑　黃珊珊：他們風險比醫院高

關鍵字：

桃園群聚防疫旅館3人已採檢1人已出境

讀者迴響

熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

孫德榮怒批宜蘭名店不友善！　急上廁所被忽視

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面