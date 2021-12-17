桃園某防疫旅館爆群聚感染　4失聯住客找到3人採檢中、1人已出境

▲桃園市長鄭文燦16日針對桃園市某防疫旅館8例確診個案提出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流疫情疫情指揮中心16日公布桃園市某防疫旅館出現群聚，8名確診者中有4例還未確認，桃園市政府指出，根據衛生局調查，4名曾入住旅客後確診旅客中，有3人已尋獲並已採檢，另1人則已出境，無法要求返國採檢；市長鄭文燦也表示，這起群聚感染源可能在12月3日就發病，與另一可能感染源入住時間有重疊2天，是否有可能在防疫旅館發生，或因其他環境污染等央素，市府衛生局等單位會進一步調查。

中央流行疫情指揮中心16日公布桃園市防疫旅發生群聚，起因是案16851於11日自主健康管理期滿時採檢確診，桃園市衛生局擴大回溯，經追蹤與擴大採檢與防疫旅館現場勘查，發現同期間防疫旅館有8人確診，包括案16851在內在6樓處有6人，且當中案16768、16841、16851、16856病毒S基因序列相同，均為感染Delta病毒。

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指揮中心還提到，除6樓的6人外，另外5樓和8樓都各1名確診者，其中居住5樓的案16872是柬埔寨境外移入的中國大陸籍女性，是這次回溯採檢發現之個案，因9月時曾在柬埔寨確診，屬於「復陽個案」；案16862則是印尼返台本國籍男性，入住房疫旅館旅客經採檢後確診，但這兩案對於社區影響相對比較小。

▲桃園市新聞處長詹賀舜對4名失聯者個案提出說明。（資料照／記者沈繼昌攝）

至於有媒體詢問，8例確診中有4例失聯，市府新聞處長詹賀舜指出，根據衛生局調查，4名失聯者中有3人已尋獲並於昨天完成採檢，目前採檢報告尚未出爐。另1名在隔離期滿後已出境，市府無法要求確診者返台採檢，但會持續關注。此外，衛生局也針對這家防疫旅館總計約321人擴大採檢，截至今天為止，已採檢292人，其中有3人呈陽性，其餘均是陰性，除桃園市籍以外，其他確診者若是外縣市，已也知會外縣市衛生局人員注意掌握。

桃園市長鄭文燦16日曾對此群聚案提出說明，案16851在11月20日入住防疫旅館，當時尚未出現症狀，直到12月11日確診後回溯，發現個案可能在12月3日就發病，與可能的感染源案16768入住時間剛好有重疊2天，是否有可能在防疫旅館，因環境汙染或其他因素而形成交叉感染，市府會進一步調查。

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