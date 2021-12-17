星巴克好心出借廁所也有事！她落地窗當門直接撞　喊告慘被打臉

▲桃園市何姓婦人借用星巴克桃園市某分店廁所，離去時誤認落地窗為出入口而誤撞，導致臉部與鼻子等處受傷，事後控告業者過失傷害。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓婦人今年4月間在星巴克桃園市某分店借用廁所，離去時誤認落地窗為出入口直接撞上，導致臉部、鼻子等處有挫傷與擦傷等傷勢，怒告業者過失傷害；何姓業者則喊冤，否認有過失傷害等犯行。檢方勘查發現，店內落地窗四周均有明顯支撐玻璃之黑色門框，客觀上應明顯足以辨識並非出入口，告訴人顯未循其進入店內之動線離去，不能任意推由他人負責，偵結予以何姓經理不起訴處分。

檢警調查，根據何姓婦人指控，今年4月20日中午在桃園市桃園區某家星巴克分店借用廁所，離去時誤認落地窗為出入口撞上，整個頭部撞上落地窗，導致臉部、鼻子等處有擦挫傷與瘀傷等傷勢，何婦認為店家何姓經理沒在1樓出入口旁落地窗設置醒目標誌，導致她誤撞受傷，對何姓經理提出過失傷害告訴。

何姓經理在檢方複訊時否認犯行，檢方勘驗星巴克監視器畫面分析，何婦離開時確實是以臉部直接撞擊星巴克門市落地窗，導致臉部與鼻子等處受傷，現場照片顯示落地窗並未裝設任何門把，四周有明顯支撐玻璃牆面的黑色門框，旁邊還擺放數張餐桌、椅子，客觀上足以辨識並非出入口。

檢方審酌，根據店內陳設並非毫無警示作用，何婦並未依循進入店內之動線離去。檢方認為，日常生活環境存在各種風險，若疏於日常風險自我承當風險，當屬對已義務之違反，難認星巴克店內設置、管理有何疏失；此外，何姓店經理非星巴克實際行為人，案發時亦未在場，並無事實上監督之可能，無法僅因偶發結果，直接認定經理業務與何婦受傷有因果關係，復查無其他積極證據，足認何有上開飯行，偵結予以何姓經理不起訴處分。

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