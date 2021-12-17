LIVE／旅館群聚擴大「至少5例改判本土」　陳時中最新說明

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中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。國內接連發生防疫旅館染疫事件，台北檢疫旅館出現2人確診，還在基因定序釐清兩人是否交互感染，而桃園檢疫旅館，確診的8人中有7人都是同一株Delta，其中6人都集中在6樓，判定為群聚事件。

桃園這起群聚起因是案16851於12/11自主健康管理期滿時採檢確診，進一步擴大回溯追蹤、擴大採檢、現場勘查，發現在同期間防疫旅館有8人確診，包含案16851在內有6人住在6樓。指揮中心昨日公布，案16768、16841、16851、16856病毒S基因序列相同，都染Delta，4名同序列個案至少有3人會改判本土，另外2人（案16821、16865）還在基因定序中。

指揮官陳時中上午出席活動受訪時則透露，定序結果全數出爐，除了住在5樓的案16872病毒量太低無法驗出之外，其餘都感染同株病毒。這代表6樓群聚案擴大為6人，可能至少5人將改列本土。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

居住5樓的案16872是柬埔寨境外移入的中國大陸籍女性，是這次回溯採檢發現的個案，因9月時曾在柬埔寨確診，屬於「復陽個案」。案16862是印尼返台的本國籍男性，是現住8樓旅客，經採檢確診，雖然與6樓為同一病毒株，但因傳染途徑待判定，暫不列為同一起群聚。

指揮中心發言人莊人祥昨日解釋，案16851是本群聚的指標個案，已經回到社區自主健康管理第7天確診，至於感染源頭應該是最早發病、自越南返台的案16768。





▲桃園旅館群聚確診案例表。（圖／ETtoday製表）

另一方面，國內12/14公布境外移入案16859解除隔離返回社區確診，Ct值12屬病毒量高，初步定序感染Delta，入住檢疫旅館隔壁房客確診(案16870)還在定序中。指揮中心表示，目前還在瞭解有無交互傳染可能，也不排除為獨立事件，若為交叉感染可能改判為本土個案。

