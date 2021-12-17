屏東春節檢疫專案上路　落實居家檢疫+稽核…籲勿以身試法

▲屏東縣副縣長吳麗雪 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應農曆春節前入境人潮，屏東縣政府提供5家旅館及394間防疫客房，即日起2022年2月14日期間，配合中央流行疫情指揮中心採A、B及C三方案併行；截至16日，縣府統計春節專案期間已登記入住的有578名，目前已整備好22輛防疫計程車，讓民眾安心檢疫，縣府指出，春節期間將加強稽核居家檢疫者，若違反居家檢疫規定者，最高可罰40萬，呼籲民眾切勿以身試法。

依據中央流行疫情指揮中心規定，重點高風險國家入境人員，需入住集中檢疫所14天，若採B、C方案的返國民眾，在進行PCR採檢或返家居家檢疫，需依照疫情指揮中心規定，都必須全程搭乘防疫專車，屏東縣政府目前已整備好22輛防疫計程車，讓民眾安心檢疫。

為確保選擇方案B及方案C民眾返家一人一室居家檢一環境符合規定，屏東縣政府啟動聯合查核機制，由民政處召集衛生局及警察局至居家檢疫者第二檢疫處所會勘，同時查核同住家人是否符合入境填報資料及是否完成2劑COVID-19疫苗施打，如查核環境不符合一人一室，則居家檢疫者不可返家檢疫，將由交通旅遊處協助防疫旅館房間安排或由衛生局申請集中檢疫所安置。

副縣長吳麗雪表示，中央調整居家檢疫方案讓民眾有更多的選擇，能提早返家，但為避免造成防疫破口，選擇方案B、C的民眾，請居家檢疫者及其同住家人務必遵守防疫規範，適逢農曆春節期間國人有走春拜年的習俗，呼籲請居家檢疫者主動提醒親友，這段期間不要來家裡串門子，否則違規依法最高可罰40萬元。

吳副縣長指出，居家檢疫者違反居家檢疫規定，外出趴趴走者，則依情節加重處罰10萬~100萬元，針對選擇方案C卻提供不實COVID-19疫苗接種證明，可罰15萬元，並涉犯偽造文書刑責，呼籲民眾請勿以身試法，也要求民政單位要落實關懷及查核。

衛生局說，中央流行疫情指揮中心調整居家檢疫措施有3方案:方案A：入住防疫旅宿完成檢疫期14天及接續自主健康管理7天。方案B：10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理。方案C：7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理。