台北防疫旅館2例確診「疑取餐空氣接觸」！陳時中：不完全排除

記者周姈姈／綜合報導

北市中正區某防疫旅館出現2名確診個案，台北市副市長蔡炳坤表示，研判可能是開門取餐時短暫空氣接觸導致傳染，對此，指揮官陳時中回應，不能完全排除，但可能性相對低。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市副市長蔡炳坤稍早表示，台北的兩個個案是住在同一個樓層的隔壁，目前已經把樓層全部清空，也有請空調人員到現場做會勘。

蔡炳坤指出，目前在思考一個問題，雖然兩個確診者沒有互動接觸，但在走道、門打開，極可能在送餐短暫的接觸，或是氣流流通，這問題值得進一步了解。

蔡炳坤也證實，這2位的基因定序出來，都是Delta變異株，看起來關聯性是存在的，目前專家學者已就這問題在討論，現階段防疫旅館變成風險最大的，因為境外回來的都在旅館哩，因此接下來對於旅館會加強包括送餐、取餐的時間，要稍微區隔。

至於該2位個案是否真因短暫取餐而感染，指揮官陳時中今日於記者會回應「我只能說以現在來看，不能完全排除，但可能性相對低」，以空氣傳播或短暫開門就會染疫，那就看看飛機上密閉空間，確實在上面後來被驗出來確診的人蠻多的，但沒發現飛機上有發現因為這樣其他人就大量染疫，「我們會注意排風的問題，但目前我想沒辦法證實這樣的情況」。